Radni chcą, by Mioduski oddał korty Legii. "Zostaliśmy oszukani jak na bazarze Różyckiego"

Radni z komisji sportu, rekreacji i turystyki jednogłośnie domagają się, aby korty przy Myśliwieckiej wróciły od spółki Legia Tenis, której miasto wydzierżawiło je na 30 lat. Akcje spółki zostały przeniesione do prywatnego podmiotu należącego do Dariusza Mioduskiego, właściciela Legii Warszawa.

- Nie ma co szukać eufemizmów, zostaliśmy oszukani. I nie tak, jak to robił Kwinto, tylko jak drobni kieszonkowcy na bazarze Różyckiego - mówił podczas środowego posiedzenia komisji radny Paweł Sawicki z KO, cytowany przez "Gazetę Stołeczną". To komentarz do ostatnich doniesień o sprzedaży za pięć tysięcy złotych udziałów spółki Legia Tenis prywatnemu podmiotowi WAWA Group, należącemu do Dariusza Mioduskiego właściciela klubu Legia.