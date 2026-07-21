Śródmieście Zderzenie z autobusem na Moście Łazienkowskim Oprac. Katarzyna Kędra |

Kolizja na Moście Łazienkowskim Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

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- Doszło do kolizji trzech pojazdów: to dwa samochody osobowe marki Toyota i jeden autobus Solaris. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi, nie ma osób poszkodowanych - przekazał nam po godzinie 11 podkomisarz Maciej Saciuk z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Na zdjęciach od naszego reportera Mateusza Mżyka widać, że trasa w kierunku Ochoty zakorkowała się na czas działania służb. - Autobus wjechał w tył taksówki, natomiast ta uderzyła w tył kolejnej. Zablokowany jest prawy pas ruchu. Na miejscu wciąż pracuje policja i nadzór ruchu - poinformował Mżyk.

Kolizja na Moście Łazienkowskim Kolizja na Moście Łazienkowskim Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Kolizja na Moście Łazienkowskim Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Kolizja na Moście Łazienkowskim Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Kolizja na Moście Łazienkowskim Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Kolizja na Moście Łazienkowskim Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl