Śródmieście Korekta nowej Złotej. Będzie mniej trawy, a więcej kamieni Dariusz Gałązka |

Prace na ulicy Złotej Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

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W środę na Złotej spotkaliśmy pracowników i koparkę. Teren, gdzie znajduje się fontanna, trawnik i siedziska, został wygrodzony. Trwają intensywne prace.

Jak mówi nam rzecznik prasowy ZDM Jakub Dybalski, robotnicy dokładają dużych, białych kamieni. - Pojawią się one w tych miejscach, gdzie najtrudniej jest utrzymać trawnik. Dołożone zostaną również siedziska - zapowiedział.

Prace na ulicy Złotej Prace na ulicy Złotej Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Prace na ulicy Złotej Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Prace na ulicy Złotej Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Prace na ulicy Złotej Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Prace na ulicy Złotej Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Prace na ulicy Złotej Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Prace na ulicy Złotej Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Prace na ulicy Złotej Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Od dnia otwarcia zamieniona w deptak Złota cieszy się ogromną popularnością. Miejsce odwiedzają tłumy mieszkańców i turystów. Masowe zainteresowanie nie jest obojętne dla trawy, która została tam wysiana. W ciągu kilkunastu dni trawnik zamienił się w klepisko. Poprawek wymagał również drenaż fontanny. Drogowcy uwinęli się w kilka dni.

Rewolucja na Złotej

Na przebudowanym fragmencie Złotej królowały wcześniej samochody. Na odcinku między Marszałkowską i Zgodą znajdował się wjazd do tunelu prowadzącego na Plac Defilad. Po obu stronach jezdni parkowały auta, piesi mieli do dyspozycji wąskie chodniki. Po zakończeniu prac ulica zmieniła się w deptak, przejechać nim mogą wyłącznie pojazdy mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.

Prace w tym miejscu ruszyły w czerwcu 2024 roku. Najpierw drogowcy z Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg zlikwidowali tunel. Następnie plac budowy przejęła firma Skanska, z którą miasto podpisało umowę na kompleksową przebudowę kwartału ulic Złota, Zgoda, Jasna i Sienkiewicza o łącznej powierzchni 2,5 hektara.