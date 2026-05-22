"Porządek musi być". Ograniczenia i zakazy dla elektrycznych hulajnóg w stolicy

Hulajnogi elektryczne na minuty to już stały element miejskiego krajobrazu. Jednocześnie ich użytkowanie łatwo może wymknąć się spod kontroli.

"Niestety wciąż można zaobserwować pędzące - nierzadko chodnikami - pojazdy, które następnie są porzucane w nieodpowiednich miejscach. Takie zachowania wpływają negatywnie na bezpieczeństwo i estetykę miasta. Dlatego Warszawa podpisała porozumienie regulujące zasady poruszania się i parkowania w przestrzeni publicznej z trzema operatorami oferującymi e-hulajnogi do wypożyczenia (Bolt, Dott, Lime)" - zakomunikowali w piątek drogowcy.

Nie doczekali się ustawy, dogadali się z operatorami

- Porządek musi być. A bezpieczeństwo jest najważniejsze. W sprawie e-hulajnóg na wynajem wciąż nie doczekaliśmy się rozwiązań ustawowych. Wzięliśmy więc sprawy we własne ręce i jako pierwsi w Polsce podpisaliśmy tak kompleksowe porozumienie z operatorami - mówi z kolei cytowany w komunikacie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

W 2021 roku w życie weszła ustawa regulująca zasady poruszania się e-hulajnogą. Zdaniem drogowców przepisy te są jednak niedoskonałe i niewystarczające. Dlatego po ich wprowadzeniu Zarząd Dróg Miejskich podjął inicjatywę ustalenia dodatkowych uregulowań dla Warszawy.

"Jest to możliwe wyłącznie w oparciu o dobrą wolę współpracy po stronie operatorów hulajnóg na wynajem, ponieważ żadne przepisy nie dają ZDM możliwości ustanawiania dodatkowych zasad dla e-hulajnóg jako obowiązującego prawa lokalnego" - wyjaśnili drogowcy.

Porozumienia z wszystkimi operatorami udało się podpisać niezwłocznie po wejściu w życie ustawy, czyli jeszcze w 2021 roku, Warszawa była pierwszym miastem w kraju, które zawarło takie umowy. Na podstawie porozumień operatorzy podpisali też z ZDM umowy dzierżawy na odpłatne korzystanie ze stref postojowych. W ten sposób Warszawa zobowiązała operatorów do partycypacji finansowej w utrzymaniu miejskiej infrastruktury (za około milion złotych rocznie).

W zamian miasto zobowiązało się do oznakowania sieci parkingów dla e-hulajnóg. To przede wszystkim stojaki z odpowiednią naklejką. "W całym mieście jest łącznie 12,5 tys. stojaków z dopuszczonym postojem e-hulajnóg - w 2,9 tys. miejscach (włączając w to stacje Veturilo, gdzie od 2023 r. można parkować e-hulajnogi). Do tego w Śródmieściu oraz na Żoliborzu, Woli i Bielanach dostępne są 133 'strefy postoju', za których wyznaczenie i użytkowanie zobowiązali się płacić operatorzy" - wyliczył ZDM.

Porozumienia zobowiązywały i będą nadal zobowiązywać operatorów do:

- utrzymywania ładu i porządkowania nieprawidłowo pozostawianych pojazdów; - rozmieszczania e-hulajnóg wyłącznie w wyznaczonych miejscach; - ograniczenia prędkości do 12 km/h na wybranych terenach, czyli: Krakowskim Przedmieściu i Nowym Świecie (gdy są deptakiem), Chmielnej (na odcinku, który jest deptakiem), Bulwarach Wiślanych (na odcinku na którym nie ma wydzielonej drogi dla rowerów); - zakazu ruchu i parkowania w wybranych obszarach (Stare Miasto, Ogród Krasińskich, Łazienki Królewskie); - edukowania i informowania użytkowników; - przekazywania informacji Zarządowi Dróg Miejskich o obszarze działania, liczbie pojazdów i statystykach wypożyczeń itp.

Nowe lokalizacje z ograniczeniami i zakazami

Co zmieni się teraz? Od piątku, dzięki nowym porozumieniom podpisanym z operatorami e-hulajnóg, miasto będzie miało większą kontrolę nad funkcjonowaniem pojazdów na minuty w przestrzeni publicznej.

Wśród najważniejszych zmian są:

- zwiększenie liczby miejsc z ograniczeniem prędkości do 12 km/h: ul. Złota, Zgoda, Bracka, Plac Centralny, most pieszo- rowerowy; - zwiększenie liczby miejsc z całkowitym zakazem poruszania się na e-hulajnogach i ich parkowania - nowe lokalizacje to: Park Sowińskiego i Lasek na Kole - w tych miejscach hulajnogi nie będą działać; - możliwość dodawania kolejnych lokalizacji, w których będą obowiązywały ograniczenia; - uniemożliwienie pozostawiania hulajnóg w sposób i w miejscach jednoznacznie wbrew przepisom - np. na mostach, w tunelach, strefach zamieszkania, na ulicach nieposiadających chodnika o szerokości umożliwiającej postój zgodny z prawem o ruchu drogowym, w parkach objętych takim zakazem; - kary umowne za nieprzestrzeganie zapisów - w tym rozmieszczanie pojazdów poza wyznaczonymi miejscami; - poprawa kontaktu operatorów z mieszkańcami, w tym: wyznaczenie osób odpowiedzialnych i kanałów kontaktu; lepsze oznakowanie e-hulajnóg; kary również za brak odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców.

Wypracowane zasady są efektem współpracy ZDM m.in. urzędami dzielnic oraz innymi jednostkami miejskimi (Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Zarząd Terenów Publicznych Śródmieście), które wskazały kolejne miejsca z ograniczeniem prędkości oraz zakazem poruszania się i parkowania.

Wypadki z udziałem hulajnóg

Nowe porozumienia pozwolą na skuteczniejsze zwalczanie negatywnych skutków użytkowania hulajnóg elektrycznych na stołecznych drogach. "Warto podkreślić, że mimo niskiego udziału hulajnóg w ruchu (zaledwie 7,8 proc. ruchu zmierzonego na trasach rowerowych) ich użytkownicy uczestniczą w nieproporcjonalnie większej liczbie zdarzeń – w zeszłym roku brali udział w aż 66 wypadkach – prowadzący hulajnogę spowodowali 39 z nich. W zdarzeniach tych ranne zostały 73 osoby" - przypomnieli drogowcy.

Ratusz przekazał, że od 3 czerwca wprowadzony zostanie na terenie całego kraju obowiązek korzystania z kasku dla osób do 16. roku życia, które poruszają się: rowerem; rowerem z napędem; hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego. W przypadku braku kasku, mandat wyniesie 100 złotych.