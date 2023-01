Koktajlem Mołotowa rzucił w biletomat i próbował uciec

czytaj dalej

Po awarii w oczyszczalni Cyraneczka nieczystości trafiły do Kanału Wawerskiego. Są obawy, że może dojść do przepełnienia zbiorników awaryjnych, co spowoduje rozlanie się ścieków. Mieszkańcy okolicy już skarżą się na fetor. Martwią się, że może dojść do katastrofy ekologicznej czy podtopienia osiedli. Wawerski radny Piotr Grzegorczyk zaapelował o utworzenie sztabu kryzysowego.