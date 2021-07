Przetrwała wojnę, dziś straszy. Będą pieniądze na remont Kliniki Dermatologii

Budynek przy Koszykowej wygląda "jak z horroru", albo "kadru filmu o Powstaniu Warszawskim". Właściciel obiektu - Warszawski Uniwersytet Medyczny - zamiast remontu, planował przenieść klinikę. Po naszej publikacji pytanie o środki na renowację obiektu wysłali do ministra zdrowia posłowie Ruchu Polska 2050. Z odpowiedzi wynika, że znajdzie się na to ponad 500 milionów złotych.

"Zabytkowy budynek Kliniki Dermatologii i Wenerologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus przy ul. Koszykowej 82a w Warszawie jest w fatalnym stanie technicznym. Leczenie pacjentów, szkolenie studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dobie XXI wieku nie powinno odbywać się w takich warunkach" - napisali w zapytaniu do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego posłowie: Hanna Gill-Piątek, Joanna Mucha oraz Mirosław Suchoń z Ruchu Polska 2050. Zapytali, czy ministerstwo zaplanuje środki w budżecie na dofinansowanie remontu szpitala w 2022 roku.

530 milionów od Ministerstwa Zdrowia

Jak wskazał w piśmie skierowanym do posłów, realizacja programu przewidziana jest na lata 2021 - 26. Celem jest "stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów".

Budynek jak z horroru

Klinika od lat przyprawia pacjentów o gęsią skórkę. Na murach wciąż widoczne są ślady po kulach z czasów drugiej wojny światowej. Tynk się sypie, obdrapane są ściany, a okna wypadają. Pacjenci opisują go: "jak z horroru", "jak z kadru filmu o Powstaniu Warszawskim", "jak po wojnie atomowej" - to tylko kilka negatywnych komentarzy, na jakie trafiliśmy. Wewnątrz placówki jest niewiele lepiej. Nasz rozmówca, który miał okazję leczyć się w klinice, opisywał: - Odpada tynk, widać dziury i pęknięcia, lamperie są obdrapane. Wszystkie sprzęty - łóżko, szafki, umywalka, lustro - są stare i zniszczone. Pacjenci nie wierzą, że muszą leczyć się, a personel pracować w takich warunkach. Sprzęt szpitalny jest stary i zniszczony. Z toalet pacjenci wolą nie korzystać. Odnowionych jest kilka sal, ale to nadal zbyt mało.