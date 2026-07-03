Śródmieście Afera szpitalna zmiotła wiceprezydentki. Kim są Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra Dariusz Gałązka |

Rafał Trzaskowski o dymisji wiceprezydentek Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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- Dzisiaj na moje ręce wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je - poinformował w piątek Rafał Trzaskowski. - To nie były proste decyzje - przyznał i nie była to tylko kurtuazja. Kaznowska była jego pierwszą zastępczynią, z Machnowską-Górą znał się jeszcze z pierwszej kampanii wyborczej. Były w ratuszu jego najbliższymi współpracowniczkami. Przypominamy ich sylwetki.

Renata Kaznowska. Trzy dekady w ratuszu

Renata Kaznowska (ur. 1970) jest absolwentką administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowego Studium Unii Europejskiej przy Szkole Głównej Handlowej, podyplomowego Studium Funduszy Strukturalnych UE na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Executive Master of Business Administration (EMBA) na Wyższej Szkole Menedżerskiej. Jest członkinią Platformy Obywatelskiej.

Z warszawskim ratuszem związała się w 1994 roku, zaczynając od stanowiska referentki. Rok po roku pięła się po szczeblach stołecznej administracji. W 2003 roku mianowano ją dyrektorką Zarządu Terenów Publicznych. Tam odpowiadała za około 300 hektarów stołecznego Śródmieścia - parki, place i obszary wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To stanowisko piastowała aż do 2015 roku.

Potem był krótki epizod zarządzania Pałacem Kultury i Nauki. W 2016 roku prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz mianowała ją na swoją zastępczynię. Powierzyła jej zarządzanie transportem publicznym. Kaznowskiej podlegały też miejskie wodociągi oraz sport i rekreacja.

Po wygranych wyborach samorządowych w 2018 roku Rafał Trzaskowski włączył Kaznowską do swojej ekipy. Pozostał przy niej sport, ale podjęła się też zarządzania jednym z najważniejszych biur w ratuszu, czyli edukacją. Czas był trudny, bo szkoły odczuwały skutki reformy edukacyjnej rządu PiS (w kręgach PO zwanej deformą). Trzaskowski powierzył jej również sprawy związane z zabytkami.

Kaznowska była uważana zarówno w pierwszej, jak i podczas drugiej kadencji Trzaskowskiego, za jego prawą rękę w urzędzie. Po odejściu wiceprezydenta Michała Olszewskiego w 2024 roku nie miała w tej roli poważniejszej konkurencji. I oficjalnie stała się jego pierwszą zastępczynią.

W 2020 roku, gdy szalała pandemia Covid-19, po wyrzuceniu ze stanowiska Pawła Rabieja (poszedł na urlop bez wiedzy Trzaskowskiego), który w Warszawie nadzorował ochronę zdrowia, to jej przypadło to biuro. Tak pozostało do piątku.

- W tych trudnych czasach wiceprezydent Kaznowska zdecydowała się wziąć na siebie najtrudniejszy odcinek, jaki w tej chwili mamy, a mianowicie politykę zdrowotną - zachwalał ją Rafał Trzaskowski prawie sześć lat temu. - Jest specjalistką od trudnych problemów. Kto, jak nie Renata - podkreślał.

W 2024 "wrzucono" jej kolejną wymagająca działkę - architekturę i planowanie przestrzenne. Z zadaniem przygotowania miasta do ustawowej rewolucji w planowaniu przestrzennym.

Próbowała się odciąć od afery szpitalnej

Po wybuchu afery w Szpitalu Południowym Renata Kaznowska próbowała się od niej odciąć. Podczas ostatniej sesji Rady Warszawy miała bardzo długie wystąpienie. Podczas niego szczegółowo omawiała zasady działania miejskich placówek medycznych. Ale sprawie Szpitala Południowego poświęciła tylko dwa nic niewnoszące zdania.

Media spekulowały na temat jej znajomości z Dawidem Kacprzykiem, lekarzem, od którego zaczęła się afera - miał się na nią wielokrotnie powoływać. Wiceprezydentka stanowczo to zdementowała.

- Pan Kacprzyk pracował w spółce prawa handlowego, nie znajdował się w mojej podległości - oświadczyła podczas sesji Rady Warszawy, dyskretnie odbijając piłeczkę w stronę wiceprezydenta Tomasz Menciny, który odpowiada nadzór nad spółkami (nie stracił stanowiska). - Nigdy nie spotykałam się z panem Kacprzykiem na gruncie prywatnym. Jeśli pan Kacprzyk powoływał się na mnie, to powinien mnie przeprosić - stwierdziła.

W oświadczeniu po dymisji stwierdziła, że odchodzi "bez żalu i złych emocji", z pewnością, że sprawa Szpitala Południowego zostanie wyjaśniona. "Mam nadzieję, że skorzysta na tym cały system ochrony zdrowia w Polsce" - napisała.

Aldona Machnowska-Góra. Od teatru do Szpitala Południowego

Aldona Machnowska-Góra (ur. 1972). Z wykształcenia jest filolożką klasyczną, od wielu lat zawodowo związana z trzecim sektorem i kulturą. Od końca lat 90. zasiadała w zarządach kilku warszawskich teatrów, m.in. Teatru Konsekwentnego, Teatru WARSawy, Teatru Studio. W latach 2006-2014 była członkinią prezydium i przewodniczącą Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury w stołecznym ratuszu.

W 2018 roku Rafał Trzaskowski utworzył dla Machnowskiej-Góry stanowisko dyrektorki koordynatorki ds. kultury. Nadzorowała biuro kultury w stołecznym ratuszu, będąc quasi-wiceprezydentką (zgodnie z prawem prezydent miasta może mieć maksymalnie czterech zastępców).

Pełnoprawną wiceprezydentką Aldona Machnowska-Góra została w 2020 roku po przetasowaniach wynikających z odejścia Pawła Rabieja. Pozostało przy niej biuro kultury. Trzaskowski dołożył jej nadzór nad polityką społeczną oraz mieszkalnictwem. Nie jest członkinią Koalicji Obywatelskiej.

Pogrążyło ją zasiadanie w radzie nadzorczej Szpitala Południowego, trudno doszukać się innych jej związków z tą aferą. 19 czerwca Rafał Trzaskowski poinformował, że placówka będzie miała nową radę nadzorczą.

- W Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa rada nadzorcza. Rady nadzorcze miejskich spółek będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. Nie chodzi tutaj o piętnowanie nikogo, ale żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny - uzasadniał Trzaskowski. Odwołał wszystkich jej dotychczasowych członków.

Sama Aldona Machnowska-Góra w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym nie zabierała głosu. Nie odniosła się do nich również na sesji Rady Warszawy, kiedy swoje wystąpienia mieli Renata Kaznowska oraz Tomasz Mencina.

W swoim oświadczeniu opublikowanym po ogłoszeniu dymisji napisała: "sprawa Szpitala Południowego jest szokująca, także dla mnie. Nie mam poczucia winy, ale mam poczucie odpowiedzialności".