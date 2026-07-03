Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Afera szpitalna zmiotła wiceprezydentki. Kim są Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra

|
Renata Kaznowska, Aldona Machnowska-Góra
Rafał Trzaskowski o dymisji wiceprezydentek
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
Przez wiele lat mogłem liczyć na ich zaangażowanie, lojalność i wsparcie. Jestem absolutnie przekonany, że w historii Warszawy i urzędu miasta obie będą miały swoje istotne miejsce - mówił o swoich zastępczyniach prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Mimo ciepłych słów szefa, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra straciły w piątek stanowiska. Kim są urzędniczki, które w ostatnich latach były jednymi z najbliższych współpracowniczek Trzaskowskiego?

- Dzisiaj na moje ręce wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je - poinformował w piątek Rafał Trzaskowski. - To nie były proste decyzje - przyznał i nie była to tylko kurtuazja. Kaznowska była jego pierwszą zastępczynią, z Machnowską-Górą znał się jeszcze z pierwszej kampanii wyborczej. Były w ratuszu jego najbliższymi współpracowniczkami. Przypominamy ich sylwetki.

Renata Kaznowska. Trzy dekady w ratuszu

Renata Kaznowska (ur. 1970) jest absolwentką administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowego Studium Unii Europejskiej przy Szkole Głównej Handlowej, podyplomowego Studium Funduszy Strukturalnych UE na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Executive Master of Business Administration (EMBA) na Wyższej Szkole Menedżerskiej. Jest członkinią Platformy Obywatelskiej.

Z warszawskim ratuszem związała się w 1994 roku, zaczynając od stanowiska referentki. Rok po roku pięła się po szczeblach stołecznej administracji. W 2003 roku mianowano ją dyrektorką Zarządu Terenów Publicznych. Tam odpowiadała za około 300 hektarów stołecznego Śródmieścia - parki, place i obszary wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To stanowisko piastowała aż do 2015 roku.

Potem był krótki epizod zarządzania Pałacem Kultury i Nauki. W 2016 roku prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz mianowała ją na swoją zastępczynię. Powierzyła jej zarządzanie transportem publicznym. Kaznowskiej podlegały też miejskie wodociągi oraz sport i rekreacja.

Po wygranych wyborach samorządowych w 2018 roku Rafał Trzaskowski włączył Kaznowską do swojej ekipy. Pozostał przy niej sport, ale podjęła się też zarządzania jednym z najważniejszych biur w ratuszu, czyli edukacją. Czas był trudny, bo szkoły odczuwały skutki reformy edukacyjnej rządu PiS (w kręgach PO zwanej deformą). Trzaskowski powierzył jej również sprawy związane z zabytkami.

Kaznowska była uważana zarówno w pierwszej, jak i podczas drugiej kadencji Trzaskowskiego, za jego prawą rękę w urzędzie. Po odejściu wiceprezydenta Michała Olszewskiego w 2024 roku nie miała w tej roli poważniejszej konkurencji. I oficjalnie stała się jego pierwszą zastępczynią.

W 2020 roku, gdy szalała pandemia Covid-19, po wyrzuceniu ze stanowiska Pawła Rabieja (poszedł na urlop bez wiedzy Trzaskowskiego), który w Warszawie nadzorował ochronę zdrowia, to jej przypadło to biuro. Tak pozostało do piątku.

- W tych trudnych czasach wiceprezydent Kaznowska zdecydowała się wziąć na siebie najtrudniejszy odcinek, jaki w tej chwili mamy, a mianowicie politykę zdrowotną - zachwalał ją Rafał Trzaskowski prawie sześć lat temu. - Jest specjalistką od trudnych problemów. Kto, jak nie Renata - podkreślał.

W 2024 "wrzucono" jej kolejną wymagająca działkę - architekturę i planowanie przestrzenne. Z zadaniem przygotowania miasta do ustawowej rewolucji w planowaniu przestrzennym.

Próbowała się odciąć od afery szpitalnej

Po wybuchu afery w Szpitalu Południowym Renata Kaznowska próbowała się od niej odciąć. Podczas ostatniej sesji Rady Warszawy miała bardzo długie wystąpienie. Podczas niego szczegółowo omawiała zasady działania miejskich placówek medycznych. Ale sprawie Szpitala Południowego poświęciła tylko dwa nic niewnoszące zdania.

Media spekulowały na temat jej znajomości z Dawidem Kacprzykiem, lekarzem, od którego zaczęła się afera - miał się na nią wielokrotnie powoływać. Wiceprezydentka stanowczo to zdementowała.

- Pan Kacprzyk pracował w spółce prawa handlowego, nie znajdował się w mojej podległości - oświadczyła podczas sesji Rady Warszawy, dyskretnie odbijając piłeczkę w stronę wiceprezydenta Tomasz Menciny, który odpowiada nadzór nad spółkami (nie stracił stanowiska). - Nigdy nie spotykałam się z panem Kacprzykiem na gruncie prywatnym. Jeśli pan Kacprzyk powoływał się na mnie, to powinien mnie przeprosić - stwierdziła.

W oświadczeniu po dymisji stwierdziła, że odchodzi "bez żalu i złych emocji", z pewnością, że sprawa Szpitala Południowego zostanie wyjaśniona. "Mam nadzieję, że skorzysta na tym cały system ochrony zdrowia w Polsce" - napisała.

Aldona Machnowska-Góra. Od teatru do Szpitala Południowego

Aldona Machnowska-Góra (ur. 1972). Z wykształcenia jest filolożką klasyczną, od wielu lat zawodowo związana z trzecim sektorem i kulturą. Od końca lat 90. zasiadała w zarządach kilku warszawskich teatrów, m.in. Teatru Konsekwentnego, Teatru WARSawy, Teatru Studio. W latach 2006-2014 była członkinią prezydium i przewodniczącą Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury w stołecznym ratuszu.

W 2018 roku Rafał Trzaskowski utworzył dla Machnowskiej-Góry stanowisko dyrektorki koordynatorki ds. kultury. Nadzorowała biuro kultury w stołecznym ratuszu, będąc quasi-wiceprezydentką (zgodnie z prawem prezydent miasta może mieć maksymalnie czterech zastępców).

Pełnoprawną wiceprezydentką Aldona Machnowska-Góra została w 2020 roku po przetasowaniach wynikających z odejścia Pawła Rabieja. Pozostało przy niej biuro kultury. Trzaskowski dołożył jej nadzór nad polityką społeczną oraz mieszkalnictwem. Nie jest członkinią Koalicji Obywatelskiej.

Pogrążyło ją zasiadanie w radzie nadzorczej Szpitala Południowego, trudno doszukać się innych jej związków z tą aferą. 19 czerwca Rafał Trzaskowski poinformował, że placówka będzie miała nową radę nadzorczą.

- W Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa rada nadzorcza. Rady nadzorcze miejskich spółek będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. Nie chodzi tutaj o piętnowanie nikogo, ale żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny - uzasadniał Trzaskowski. Odwołał wszystkich jej dotychczasowych członków.

Sama Aldona Machnowska-Góra w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym nie zabierała głosu. Nie odniosła się do nich również na sesji Rady Warszawy, kiedy swoje wystąpienia mieli Renata Kaznowska oraz Tomasz Mencina.

W swoim oświadczeniu opublikowanym po ogłoszeniu dymisji napisała: "sprawa Szpitala Południowego jest szokująca, także dla mnie. Nie mam poczucia winy, ale mam poczucie odpowiedzialności".

ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Tusk posiedzenie rządu
"Tusk wybuchł". Za co wicepremier usłyszał "wiele ostrych słów"?
TVN24
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
TVN24
Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
Rafał Trzaskowski
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
37 autobusów wycofanych z ruchu po pożarze na Trasie Łazienkowskiej
Artur Węgrzynowicz, Magdalena Gruszczyńska
Policja szuka sprawcy kradzieży z włamaniem do baru
Po włamaniu do baru policja szuka tego mężczyzny
Śródmieście
Renata Kaznowska
"Odchodzę bez żalu i złych emocji". Wiceprezydentki zabierają głos po dymisji
Ursynów
Rafał Trzaskowski
Zastępczynie Trzaskowskiego tracą stanowiska
Ursynów
Akcja CBŚP
Kradli auta we Francji i Belgii, legalizowali w Czechach, sprzedawali w Polsce
Okolice
Samochód miał urwany zderzak
Jechał dużo za szybko i bez zderzaka. "Chciał autem wyrwać korzeń drzewa"
Okolice
Blok przy ulicy Hirszfelda grozi zawaleniem
Zapłaciła fortunę, pomieszkała tydzień. "Byłoby idealnie, gdyby blok się nie rozpadał"
Ursynów
GUS podaje wyniki "śladów życia" w Warszawie
Sprawdzili, ile osób zostawiło w Warszawie swoje "ślady życia"
Śródmieście
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Tragiczny splot zdarzeń. Samolot runął na szkolących się na Bemowie kierowców
Bemowo
Przedszkole numer 36 w Śródmieściu zostanie wygaszone
Sześć stołecznych przedszkoli do likwidacji. Decyzja radnych
Śródmieście
Wypadek z udziałem ciężarówki w miejscowości Kaczorowy (gmina Raciąż)
Dwa dni, ten sam przejazd, dwa wypadki
Okolice
Mieszkańcy bronią Ptasiego Zakątka
Bronią Ptasiego Zakątka, "pomogły" im krogulce
Magdalena Gruszczyńska
Krypa Flash - manewry tradycyjnych łodzi wiślanych
Wolta, śmigło, mijanka. Widowiskowe manewry
Piotr Bakalarski
Obywatel Kolumbii kierował na zakazie
Wyrok w 48 godzin i nakaz opuszczenia Polski
Okolice
Marek Włodzimirow pokazuje, jaki kolor ma rzeka
Czarna woda w rzece Białej. Jest decyzja starosty
TVN24
"Przemoc karmi się milczeniem" (zdj. ilustracyjne)
Siedem lat więzienia za przemoc domową i zabicie psa
Śródmieście
Warszawski Szpital Południowy
Apel prokuratury w sprawie prosektorium w Szpitalu Południowym
Ursynów
Wypadek na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
"Każda próba takiej 'podróży' to bezpośrednie zagrożenie życia"
Komunikacja
Interwencje straży pożarnej w związku z burzami
Połamane drzewa, podtopione domy i garaże. Kilkadziesiąt interwencji
Okolice
burza burze shutterstock_2470816031
Gdzie jest burza? Niespokojna aura w jednym województwie
METEO
Usiłował wyłudzić zegarki warte ponad 10 tysięcy
Drogie zegarki, dane innej osoby i akcja policji
Praga Południe
Zielone skwery na Pradze-Północ
Zagłosowało ponad 55 tysięcy osób, 582 projekty do realizacji
Śródmieście
Szpital Południowy w Warszawie
Zwolnienie w Szpitalu Południowym. "Z winy pracownika"
Ursynów
Do oszustwa doszło przez link (zdjęcie ilustracyjne)
Uwierzyła we wspólną przyszłość. Straciła 185 tysięcy
Okolice
Muzeum Łazienki Królewskie
Twórczość Fryderyka Chopina z nieco innej perspektywy
Śródmieście
Policjanci znaleźli 7,5 kg narkotyków
Mieli policyjne mundury, repliki broni i narkotyki
Praga Południe
Policja skonfiskowała nielegalne papierosy
Nielegalne papierosy ukrył w pudełkach na pizzę
Piaseczno
Koparka usuwa nowe krawężniki i kostkę brukową
Rozkopali nową drogę. Powstanie dodatkowe przejście dla pieszych
Artur Węgrzynowicz
Pożar przy linii kolejowej
Pożar przy torach zatrzymał pociągi
Okolice
- Pamiętam moment wystawiania wózka i moment przytrzaśnięcia drzwi - opowiada Dominik.
17-latek stracił nogi. Kierownik pociągu przyznał się i wyraził skruchę
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki