Śródmieście

"Wyp****laj na Ukrainę!". Spryskał gazem kobietę w ciąży

Kierowca spryskał gazem ciężarną Ukrainkę
"Słowo ma znaczenie". Nowa kampania na temat problemu mowy nienawiści
Źródło: TVN24
Kierowca taksówki spryskał gazem 27-letnią Anastazję, Ukrainkę od lat mieszkającą w Polsce. Kobieta jest w piątym miesiącu ciąży. Policja poszukuje sprawcy ataku.

Do zdarzenia doszło 12 lutego w centrum Warszawy. 27-letnia Anastazja została zaatakowana w pobliżu bloku, w którym mieszka, w okolicach Grzybowskiej. Sprawę nagłośnił w mediach społecznościowych Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Spryskał gazem ciężarną kobietę i jej męża

"Pani Anastazja żyje w Polsce od 10 lat. Jest w 5. miesiącu ciąży, mieszka z mężem w centrum Warszawy" - napisał ośrodek. Pokazał także nagrania fragmentu zdarzenia. Według relacji ośrodka, kierowca w taksówce zablokował wyjazd rodzinie. Stał w wąskiej uliczce, mimo zakazu. Inni trąbili. - Wyp****laj na Ukrainę! - miał krzyczeć, gdy zauważył, że auto ma ukraińską rejestrację.

"Pani Anastazja stara się spokojnie wyjaśnić, że powinien odjechać, bo blokuje wyjazd. Taksówkarz określa ją prostytutką. A potem spryskuje ją i męża gazem łzawiącym z wielkiej butli przypominającej policyjne" - opisuje ośrodek. Ten moment widać już na krótkim nagraniu, które udostępniono. Miotacz użyty został z niewielkiej odległości. Kobieta dusi się, krzyczy, że jest w ciąży. Atak na ukraińską rodzinę miał wystraszyć pasażerów, którzy znajdowali się w taksówce. "Wyskakują z samochodu, taksówkarz prawie przejeżdża jednego z nich starając się wycofać. Pasażerowie wsiadają i wszyscy uciekają z miejsca zdarzenia" - relacjonuje ośrodek.

Kierowca spryskał gazem ciężarną Ukrainkę
Kierowca spryskał gazem ciężarną Ukrainkę
Źródło: Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych

Policja widziała nagranie, przesłuchała świadka

O sprawie wie warszawska policja. - Kilka godzin po zdarzeniu wpłynęło do nas oficjalne zawiadomienie. Natychmiast podjęliśmy stosowne czynności, w tym zabezpieczyliśmy nagranie, które zostało opublikowane w mediach społecznościowych. Działamy dwukierunkowo: zarówno pod kątem prewencyjnym, jak i operacyjnym. Na chwilę obecną nikt w tej sprawie nie usłyszał zarzutów - przekazał nam w piątek rzecznik śródmiejskiej komendy policji młodszy aspirant Jakub Pacyniak.

Podkreślił, że policjanci starają się odtworzyć przebieg całej sytuacji, która zakończyła się użyciem gazu. - Prowadzimy czynności w kierunku artykułu 257 Kodeksu karnego, czyli przestępstwa nienawiści na tle narodowościowym. Wszystkie materiały są na bieżąco analizowane. Jesteśmy już po kontakcie z Prokuraturą Rejonową Warszawa Żoliborz - podkreślił rzecznik. - Przesłuchaliśmy w ostatnich dniach mężczyznę, który był świadkiem całej tej sytuacji - dodał.

Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 257 Kodeksu karnego

Pacyniak zastrzegł, że to wstępna kwalifikacja czynu. Ostateczna nastąpi po ocenie, której dokona prokuratura. Niewykluczone, że ulegnie zmianie po analizie zebranych materiałów. - Podchodzimy do tej sprawy bardzo poważnie - zapewnił rzecznik śródmiejskiej komendy rejonowej.

Zapytany o stan poszkodowanej, odparł: - Nie ma na ten moment informacji i dokumentacji medycznej świadczącej o tym, że kobieta odniosła obrażenia w związku z tą sytuacją. Ciecz, która została skierowana wobec niej, może być gazem pieprzowym, sugeruje to nagranie.

"Nigdy nie był to nasz pracownik". Oświadczenie korporacji

Oświadczenie w tej sprawie wydała firma HaloTaxi, której oznaczenia widniały na samochodzie agresora.

"Całe zdarzenie wywołało w nas szok i niedowierzanie, jednocześnie spotkało się z dużym sprzeciwem. Chcielibyśmy na samym początku stwierdzić, że nie mamy nic wspólnego z osobą poruszającą się tym samochodem. Nigdy nie był to nasz pracownik, współpracownik ani w żaden inny sposób osoba powiązana z naszą korporacją" - czytamy we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

"Samochód, który został oklejony naszymi znakami towarowymi został oklejony w sposób nielegalny z naruszeniem naszych praw, o czym poinformowaliśmy policję. Potępiamy całe zdarzenie i współpracujemy z policją w celu wykrycia i ukarania sprawcy tego karygodnego zdarzenia" - podkreślono w oświadczeniu, pod którym podpisał się szef korporacji Leszek Pajka.

Miał obrażać pasażerkę i uderzyć aktywistkę. Mężczyzna zatrzymany
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Miał obrażać pasażerkę i uderzyć aktywistkę. Mężczyzna zatrzymany

Praga Północ

Autorka/Autor: Katarzyna Kędra/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych

Przestępczość w Warszawie
