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Śródmieście

Tramwaje wracają na Grójecką i w Aleje Jerozolimskie

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Aleje Jerozolimskie - remont torowiska
Remont torowiska na Moście Poniatowskiego
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Tramwaje Warszawskie
Od poniedziałku, 3 sierpnia, tramwaje wrócą na ulicę Grójecką i w Aleje Jerozolimskie. Na Moście Poniatowskiego nadal pozostanie autobusowa komunikacja zastępcza. Tam remont się przedłuża.

Według zapowiedzi Tramwajów Warszawskich, od poniedziałku przejezdny będzie ostatni remontowany odcinek torowiska na Grójeckiej między Placem Zawiszy a Placem Narutowicza.

"Po wznowieniu ruchu wykonawca będzie kontynuować roboty w otoczeniu torowiska (pasy dzielące, nawierzchnie itp.). W miejscu prac, jeszcze przez ok. 2-3 tygodnie, będą utrzymane przewężenia jezdni, a w ruchu tramwajowym - ze względów bezpieczeństwa – będą obowiązywać ograniczenia prędkości. Do końca wakacji tramwaje pojadą Grójecką bez żadnych ograniczeń prędkości, a na ulicy znów będzie obowiązywać przywrócona stała organizacja ruchu" - przekazał rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.

Grójecka - remont torowiska
Grójecka - remont torowiska
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Tramwaje wracają w Aleje Jerozolimskie

Również od poniedziałku tramwaje wrócą w Aleje Jerozolimskie - od strony Ochoty do przystanku Muzeum Narodowe. Tu zaplanowano tymczasowy rozjazd nakładkowy, który umożliwi zawracanie tramwajów dwukierunkowych.

"Tramwaje pojadą po nowych szynach, ale jeszcze przez ok. 2-3 tygodnie ekipy remontowe będą pracować poza torowiskiem. Będzie się to wiązało z miejscowymi przewężeniami jezdni oraz punktowymi ograniczeniami prędkości dla tramwajów. Do końca wakacji nie będzie już ograniczeń prędkości na torach, ani utrudnień dla kierowców" - wyjaśnił Urbanowicz.

Aleje Jerozolimskie - remont torowiska
Aleje Jerozolimskie - remont torowiska
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Na samym wiadukcie Mostu Poniatowskiego pracuje firma Strabag, która natrafiła na problemy i musi zrealizować dodatkowe prace, które nie były pierwotnie przewidziane. Utrzymana zostanie dotychczasowa organizacja ruchu z zajęciem pasów przylegających do torowiska na odcinku od Ronda De Gaulle’a do Mostu Poniatowskiego. "Strabag deklaruje, że zakończy prace na początku roku szkolnego - pod warunkiem, że nie wystąpią zjawiska pogodowe, które uniemożliwiają kontynuację prac" - zaznaczył Urbanowicz.

Praca na skrzyżowaniu Al. "Solidarności" i Al. Jana Pawła II

W poniedziałek rozpocznie się także drugi etap prac torowych na skrzyżowaniu Al. "Solidarności" i Al. Jana Pawła II. Tramwaje wrócą na odcinki Al. "Solidarności" od Kercelaka do Feminy i Al. Jana Pawła II od Feminy do Stawek - utrzymany będzie ruch w relacji zachód - północ - zachód (czyli między Wolą a Muranowem i Rondem "Radosława"). Jednak to nie koniec utrudnień tramwajowych na Woli. Do końca wakacji tramwaje nie będą kursować Al. "Solidarności" od Pl. Bankowego do Feminy i Al. Jana Pawła II od Feminy do Ronda ONZ.

"W trakcie robót pasy ruchu przy torowisku na obu jezdniach Alei "Solidarności" od Alei Jana Pawła II do Placu Bankowego będą zamknięte" - zaznaczył rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Od 3 sierpnia zmiany w kursowaniu tramwajów
Od 3 sierpnia zmiany w kursowaniu tramwajów
Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie

Do końca wakacji nie będzie możliwości przejazdu ani przejścia na wprost przez skrzyżowanie - kierowcy będą dalej korzystać z tymczasowych zawrotek przez tory, a piesi z tymczasowych przejść dla pieszych, oddalonych o kilkadziesiąt metrów od skrzyżowania. W dalszym ciągu funkcjonować będą tymczasowe buspasy w Al. Jana Pawła II (na jezdni do centrum, od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do Alei "Solidarności" oraz na jezdni w stronę Żoliborza, od Ronda ONZ do Alei "Solidarności").

W Aleje Jerozolimskie wróci linia 9 - tramwaje tej linii będą kursowały z pętli P+R Aleja Krakowska do przystanku Muzeum Narodowe, gdzie będą zawracać. Przywrócona zostanie także stała trasa tramwajów linii 1 - będą kursowały między Żeraniem Wschodnim/Annopolem a pętlą P+R Aleja Krakowska lub Banacha.

Aleja Jana Pawła II, Aleja "Solidarności" - remont torowiska
Aleja Jana Pawła II, Aleja "Solidarności" - remont torowiska
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Aleja Jana Pawła II, Aleja "Solidarności" - remont torowiska
Aleja Jana Pawła II, Aleja "Solidarności" - remont torowiska
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Autobusy na Moście Poniatowskiego zostają

Na zmienionych trasach pozostaną tramwaje linii 7 (Kawęczyńska-Bazylika - Gocławek przez Rondo Waszyngtona), 22 i 24 (Nowe Bemowo/Piaski - Plac Starynkiewicza). Przestaną kursować tramwaje linii 63 i 79, zmieni się trasa dodatkowej linii tramwajowej 73. Składy z tym numerem będą kursowały z pętli Kawęczyńska-Bazylika na Czynszową przez ulice Kawęczyńską, Aleję Tysiąclecia, Kijowską, Targową, 11 Listopada, Stalową.

Nadal, w związku z pracami na wiadukcie Mostu Poniatowskiego, będą jeździły autobusy linii zastępczych Z-9 i Z21, przy czym Z-9 zmieni nieco trasę - autobusy będą kursowały między Placem Starynkiewicza a Rondem Wiatraczna.

Na tory ponownie wyjadą tramwaje linii 19 - będą kursowały na krótszej trasie, z Nowego Bemowa do Kina Femina. Tu zmienią numer i jako 26 pojadą trasą tej linii do Metra Młociny. W kursach w przeciwnym kierunku podobnie - tramwaje linii 26 z Metra Młociny przy Alei "Solidarności" zmienią numer na 19 i dalej pojadą na Nowe Bemowo. Pętlę Stegny w dalszym ciągu będzie obsługiwać linia 67, którą pasażerowie dojadą przez Rakowiecką i Wołoską do pętli PKP Służewiec.

Tramwaje linii 20 przejadą przez Wisłę Mostem Gdańskim. Przy Feminie skręcą z Alei "Solidarności" w Aleję Jana Pawła II, a następnie pojadą przez Rondo Zgrupowania AK "Radosław", Słomińskiego, Starzyńskiego do Jagiellońskiej.

Nie zmieni się kursowanie autobusów linii zastępczych Z26 i Z33. Z26 jeżdżą między Placem Bankowym a Zajezdnią Wola a Z33 między Dworcem Centralnym a Rondem Zgrupowania AK "Radosław".

Źródło: PAP
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Tagi:
Komunikacja MiejskaTramwaj
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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