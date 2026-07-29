Tramwaje wracają na Grójecką i w Aleje Jerozolimskie
Według zapowiedzi Tramwajów Warszawskich, od poniedziałku przejezdny będzie ostatni remontowany odcinek torowiska na Grójeckiej między Placem Zawiszy a Placem Narutowicza.
"Po wznowieniu ruchu wykonawca będzie kontynuować roboty w otoczeniu torowiska (pasy dzielące, nawierzchnie itp.). W miejscu prac, jeszcze przez ok. 2-3 tygodnie, będą utrzymane przewężenia jezdni, a w ruchu tramwajowym - ze względów bezpieczeństwa – będą obowiązywać ograniczenia prędkości. Do końca wakacji tramwaje pojadą Grójecką bez żadnych ograniczeń prędkości, a na ulicy znów będzie obowiązywać przywrócona stała organizacja ruchu" - przekazał rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.
Tramwaje wracają w Aleje Jerozolimskie
Również od poniedziałku tramwaje wrócą w Aleje Jerozolimskie - od strony Ochoty do przystanku Muzeum Narodowe. Tu zaplanowano tymczasowy rozjazd nakładkowy, który umożliwi zawracanie tramwajów dwukierunkowych.
"Tramwaje pojadą po nowych szynach, ale jeszcze przez ok. 2-3 tygodnie ekipy remontowe będą pracować poza torowiskiem. Będzie się to wiązało z miejscowymi przewężeniami jezdni oraz punktowymi ograniczeniami prędkości dla tramwajów. Do końca wakacji nie będzie już ograniczeń prędkości na torach, ani utrudnień dla kierowców" - wyjaśnił Urbanowicz.
Na samym wiadukcie Mostu Poniatowskiego pracuje firma Strabag, która natrafiła na problemy i musi zrealizować dodatkowe prace, które nie były pierwotnie przewidziane. Utrzymana zostanie dotychczasowa organizacja ruchu z zajęciem pasów przylegających do torowiska na odcinku od Ronda De Gaulle’a do Mostu Poniatowskiego. "Strabag deklaruje, że zakończy prace na początku roku szkolnego - pod warunkiem, że nie wystąpią zjawiska pogodowe, które uniemożliwiają kontynuację prac" - zaznaczył Urbanowicz.
Praca na skrzyżowaniu Al. "Solidarności" i Al. Jana Pawła II
W poniedziałek rozpocznie się także drugi etap prac torowych na skrzyżowaniu Al. "Solidarności" i Al. Jana Pawła II. Tramwaje wrócą na odcinki Al. "Solidarności" od Kercelaka do Feminy i Al. Jana Pawła II od Feminy do Stawek - utrzymany będzie ruch w relacji zachód - północ - zachód (czyli między Wolą a Muranowem i Rondem "Radosława"). Jednak to nie koniec utrudnień tramwajowych na Woli. Do końca wakacji tramwaje nie będą kursować Al. "Solidarności" od Pl. Bankowego do Feminy i Al. Jana Pawła II od Feminy do Ronda ONZ.
"W trakcie robót pasy ruchu przy torowisku na obu jezdniach Alei "Solidarności" od Alei Jana Pawła II do Placu Bankowego będą zamknięte" - zaznaczył rzecznik Tramwajów Warszawskich.
Do końca wakacji nie będzie możliwości przejazdu ani przejścia na wprost przez skrzyżowanie - kierowcy będą dalej korzystać z tymczasowych zawrotek przez tory, a piesi z tymczasowych przejść dla pieszych, oddalonych o kilkadziesiąt metrów od skrzyżowania. W dalszym ciągu funkcjonować będą tymczasowe buspasy w Al. Jana Pawła II (na jezdni do centrum, od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do Alei "Solidarności" oraz na jezdni w stronę Żoliborza, od Ronda ONZ do Alei "Solidarności").
W Aleje Jerozolimskie wróci linia 9 - tramwaje tej linii będą kursowały z pętli P+R Aleja Krakowska do przystanku Muzeum Narodowe, gdzie będą zawracać. Przywrócona zostanie także stała trasa tramwajów linii 1 - będą kursowały między Żeraniem Wschodnim/Annopolem a pętlą P+R Aleja Krakowska lub Banacha.
Autobusy na Moście Poniatowskiego zostają
Na zmienionych trasach pozostaną tramwaje linii 7 (Kawęczyńska-Bazylika - Gocławek przez Rondo Waszyngtona), 22 i 24 (Nowe Bemowo/Piaski - Plac Starynkiewicza). Przestaną kursować tramwaje linii 63 i 79, zmieni się trasa dodatkowej linii tramwajowej 73. Składy z tym numerem będą kursowały z pętli Kawęczyńska-Bazylika na Czynszową przez ulice Kawęczyńską, Aleję Tysiąclecia, Kijowską, Targową, 11 Listopada, Stalową.
Nadal, w związku z pracami na wiadukcie Mostu Poniatowskiego, będą jeździły autobusy linii zastępczych Z-9 i Z21, przy czym Z-9 zmieni nieco trasę - autobusy będą kursowały między Placem Starynkiewicza a Rondem Wiatraczna.
Na tory ponownie wyjadą tramwaje linii 19 - będą kursowały na krótszej trasie, z Nowego Bemowa do Kina Femina. Tu zmienią numer i jako 26 pojadą trasą tej linii do Metra Młociny. W kursach w przeciwnym kierunku podobnie - tramwaje linii 26 z Metra Młociny przy Alei "Solidarności" zmienią numer na 19 i dalej pojadą na Nowe Bemowo. Pętlę Stegny w dalszym ciągu będzie obsługiwać linia 67, którą pasażerowie dojadą przez Rakowiecką i Wołoską do pętli PKP Służewiec.
Tramwaje linii 20 przejadą przez Wisłę Mostem Gdańskim. Przy Feminie skręcą z Alei "Solidarności" w Aleję Jana Pawła II, a następnie pojadą przez Rondo Zgrupowania AK "Radosław", Słomińskiego, Starzyńskiego do Jagiellońskiej.
Nie zmieni się kursowanie autobusów linii zastępczych Z26 i Z33. Z26 jeżdżą między Placem Bankowym a Zajezdnią Wola a Z33 między Dworcem Centralnym a Rondem Zgrupowania AK "Radosław".