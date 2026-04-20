Śródmieście Napadli na 15-letniego kibica. Sprejem wymazali mu L-kę na ciele Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Policja zatrzymała pseudokibiców Źródło: KRP Warszawa I

Do komendy przy ulicy Wilczej wpłynęła informacja o brutalnym ataku na 15-letniego chłopaka.

Gonili samochodem, wymalowali sprejem L-kę

"Z ustaleń policjantów wynika, że podejrzani zauważyli w pobliżu stadionu grupę młodych sympatyków drużyny przeciwnej. Na początku zaczęli ich gonić samochodem, który po chwili zaparkowali, by kontynuować pościg pieszo" - opisał mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Młodzi kibice uciekli na teren stadionu Polonii Warszawa przy Konwiktorskiej. Jeden z nich nie zdołał tam dotrzeć i wpadł w ręce napastników.

"Pseudokibice szarpali, kopali i przewrócili na ziemię 15-latka. Wymalowali mu czarnym sprejem na ciele i ubraniu literę 'L' (czarna L-ka to symbol Legii Warszawa - red.) i zabrali plecak" - dodał Pacyniak. Nastolatek nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Policjanci przesłuchali pokrzywdzonego, świadków oraz inne osoby mogące informacje na temat ataku.

Pseudokibice zatrzymani

Do 15 lat więzienia

Kilkanaście godzin od zdarzenia zatrzymali pierwszego z podejrzanych, potem kolejnego. Obaj usłyszeli zarzuty za rozbój, kradzież i ukrywanie dokumentów. Grozi im do 15 lat więzienia.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował na trzy miesiące 27-latka oraz 18-latka.

"Starszy z podejrzanych był wielokrotnie zatrzymywany za przestępstwa przeciwko zdrowiu i mieniu. Młodszy nie był wcześniej notowany. Obaj są obywatelami Polski" - poinformował Pacyniak.

Zatrzymanie trzeciego podejrzanego

W ostatnich dniach policjanci zatrzymali trzeciego z podejrzanych. To 35-latek.

Po przesłuchaniu przedstawiono mu zarzut rozboju na 15-latku. Podejrzany został objęty policyjnym dozorem oraz zakazem kontaktowania się z dwoma wspólnikami.

Dodatkowo sąd zobowiązał go do wpłaty 40 000 złotych poręczenia majątkowego.

Prokuratura o "pseudokibicach-rozbójnikach"

O sprawie informowała też Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

"Wszyscy pseudokibice - rozbójnicy ustaleni i zatrzymani. Dwóch tymczasowo aresztowanych, jeden zwolniony, ale z wysokim poręczeniem majątkowym na co miała wpływ jego postawa w prowadzonym śledztwie" - podała na portalu X.