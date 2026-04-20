Napadli na 15-letniego kibica. Sprejem wymazali mu L-kę na ciele
Do komendy przy ulicy Wilczej wpłynęła informacja o brutalnym ataku na 15-letniego chłopaka.
Gonili samochodem, wymalowali sprejem L-kę
"Z ustaleń policjantów wynika, że podejrzani zauważyli w pobliżu stadionu grupę młodych sympatyków drużyny przeciwnej. Na początku zaczęli ich gonić samochodem, który po chwili zaparkowali, by kontynuować pościg pieszo" - opisał mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.
Młodzi kibice uciekli na teren stadionu Polonii Warszawa przy Konwiktorskiej. Jeden z nich nie zdołał tam dotrzeć i wpadł w ręce napastników.
"Pseudokibice szarpali, kopali i przewrócili na ziemię 15-latka. Wymalowali mu czarnym sprejem na ciele i ubraniu literę 'L' (czarna L-ka to symbol Legii Warszawa - red.) i zabrali plecak" - dodał Pacyniak. Nastolatek nie odniósł poważniejszych obrażeń.
Policjanci przesłuchali pokrzywdzonego, świadków oraz inne osoby mogące informacje na temat ataku.
Do 15 lat więzienia
Kilkanaście godzin od zdarzenia zatrzymali pierwszego z podejrzanych, potem kolejnego. Obaj usłyszeli zarzuty za rozbój, kradzież i ukrywanie dokumentów. Grozi im do 15 lat więzienia.
Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował na trzy miesiące 27-latka oraz 18-latka.
"Starszy z podejrzanych był wielokrotnie zatrzymywany za przestępstwa przeciwko zdrowiu i mieniu. Młodszy nie był wcześniej notowany. Obaj są obywatelami Polski" - poinformował Pacyniak.
Zatrzymanie trzeciego podejrzanego
W ostatnich dniach policjanci zatrzymali trzeciego z podejrzanych. To 35-latek.
Po przesłuchaniu przedstawiono mu zarzut rozboju na 15-latku. Podejrzany został objęty policyjnym dozorem oraz zakazem kontaktowania się z dwoma wspólnikami.
Dodatkowo sąd zobowiązał go do wpłaty 40 000 złotych poręczenia majątkowego.
Prokuratura o "pseudokibicach-rozbójnikach"
O sprawie informowała też Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
"Wszyscy pseudokibice - rozbójnicy ustaleni i zatrzymani. Dwóch tymczasowo aresztowanych, jeden zwolniony, ale z wysokim poręczeniem majątkowym na co miała wpływ jego postawa w prowadzonym śledztwie" - podała na portalu X.
Źródło: tvnwarszawa.pl
