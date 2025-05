Salon kosmetyczny zamiast kultury. Prestiżowa porażka i zerwana umowa

Urząd dzielnicy przymierza się do ogłoszenia kolejnego konkursu, ale nie wyklucza współpracy z instytucjami.

Podpisana latem 2023 roku 10-letnia umowa zakładała, że w budynku będzie działała kawiarnia z bogatą ofertą kulturalną. Wcześniej należało przeprowadzić generalny remont budynku, co się nie udało.

Urzędnicy stracili cierpliwość do najemcy lokalu u zbiegu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. - Od pewnego czasu czynsz nie był opłacany regularnie i w pełnych kwotach - informują.

Wydawać by się mogło, że Nowy Świat 61/63 to jeden z najatrakcyjniejszych budynków w zasobie śródmiejskiego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Ale lokal ewidentnie nie ma szczęścia i od ponad trzech lat świeci pustkami. A adres zobowiązuje. Od połowy lat 50. przez pół wieku działała tam kawiarnia Nowy Świat, rozsławiona przez kabaret Dudek.

W XXI wieku nowe życie tchnęło w to miejsce środowisko Krytyki Politycznej, ale Nowy Wspaniały Świat dość szybko musiał zwijać żagle. Dzielnica nie chciał przedłużyć umowy. Na kilka lat lokal przejęło stowarzyszenie Smolna, które organizowało tam koncerty muzyki poważnej, a część lokalu podnajmowało księgarni Tarabuk. Nowy Świat Muzyki również został pogoniony przez śródmiejskich urzędników. Był luty 2022 roku.

Ogromna skala prac

Konieczny był generalny remont, którego skala - o czym mówił nam przed rokiem Brzozowski - okazała się znacznie większa niż pierwotnie planowano. A wszystkie, nawet najdrobniejsze zmiany, musiały uzyskiwać akceptację stołecznego konserwatora zabytków, co wydłużało proces. Najemca przekonywał, że mimo wszystkich komplikacji, jest zdeterminowany, żeby dokończyć, co zaczął. Nie udało się.

- Sprawa jest dość skomplikowana i długotrwała - przyznaje na wstępie Mateusz Węgrzyn, rzecznik urzędu dzielnicy Śródmieście. Przypomina, że zgodnie z umową lokal wynajęto na prowadzenie działalności kulturalnej i kawiarni. Jednak wcześniej należało dostosować do tego zabytkowy budynek.

Awaria i zalane piwnice

- Niestety sama inwentaryzacja, dokumentacja techniczna i kwerenda źródeł historycznych zajęły sporo czasu, ponieważ nie było w archiwach szczegółowej dokumentacji wszystkich elementów zabytkowych i dekoracji architektonicznych (badania konserwatorskie dotyczyły m.in. zakrytych polichromii i historycznej kolorystyki). W międzyczasie doszło też do poważnej awarii kanalizacji, która spowodowała kilkukrotne zalanie piwnic i wstrzymała prace remontowe - odtwarza bieg zdarzeń rzecznik. - Najemca deklarował mimo wszystko ukończenie remontu, a na jego wniosek uzgodniono przesunięcie rozpoczęcia działalności kulturalnej - dodaje.

Finansowe zaległości

Urzędnik nie ukrywa, że proces projektowania, uzyskiwania pozwoleń i uzgodnień, w który zaangażowanych było kilka podmiotów - urząd dzielnicy, ZGN, konserwator zabytków, wspólnota mieszkaniowa i najemcy - był skomplikowany, a awaria jeszcze go opóźniła. Dlatego dzielnica przychyliła się do prośby o czasową obniżkę czynszu za ogromny lokal - piwnice, parter, piętro to łącznie 1300 metrów kwadratowych. Przez długi okres najemca płacił rzetelnie, choć nie prowadził tam działalności, na której miał zarabiać.