Zaszyli pieniądze w pluszowych misiach. Służby rozbiły gang

Funkcjonariusze przeprowadzili kontrole w Warszawie oraz w powiecie piaseczyńskim i grodziskim. Śledztwo dotyczyło zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się urządzaniem nielegalnych gier hazardowych.
Wielokrotnie karany, głównie za pobicia
"Funkcjonariusze KAS przy wsparciu wydziału działań Taktyczno-Operacyjnych z Ministerstwa Finansów zatrzymali 44-letniego obywatela Polski, który kierował grupą przestępczą. Mężczyzna w przeszłości był wielokrotnie karany, głównie za pobicia. Zatrzymano również pozostałych członków grupy: trzech mężczyzn – obywateli Polski oraz kobietę i mężczyznę – obywateli Ukrainy" - przekazała rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska.
Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz urządzania nielegalnych gier hazardowych. Dwie osoby zostały aresztowane, pozostałe mają dozór policyjny.
Pieniądze zaszyli w pluszowych misiach
Podczas akcji funkcjonariusze znaleźli też ponad 350 tys. zł. w gotówce w różnych walutach, które zabezpieczono na poczet grożących kar. Część pieniędzy była zaszyta w pluszowych zabawkach m.in. w misiach.
Funkcjonariusze łódzkiej, podlaskiej i warmińsko-mazurskiej KAS przeszukali 13 lokali usługowych, w których gang urządzał nielegalne gry hazardowe oraz osiem mieszkań.
Zabezpieczyli 57 nielegalnych automatów do gier, tzw. jednorękich bandytów. Dodatkowo w jednym z lokali funkcjonariusze znaleźli 25 g marihuany. 11 osobom - pracownikom lokali przedstawiono zarzut prowadzenia nielegalnych gier hazardowych.
Źródło: tvnwarszawa.pl / PAP
Źródło zdjęcia głównego: Krajowa Administracja Skarbowa