Śródmieście

Zaszyli pieniądze w pluszowych misiach. Służby rozbiły gang

KAS zlikwidowała grupę przestępczą, która urządzała nielegalne gry hazardowe
Krajowa Administracja Skarbowa rozbiła gang. Zatrzymano 17 osób
Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa
Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa rozbiła gang, który zajmował się urządzaniem nielegalnych gier hazardowych. Zatrzymano 17 osób, zabezpieczono 57 nielegalnych automatów do gier. Pieniądze były ukryte w pluszowych zabawkach.

Funkcjonariusze przeprowadzili kontrole w Warszawie oraz w powiecie piaseczyńskim i grodziskim. Śledztwo dotyczyło zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się urządzaniem nielegalnych gier hazardowych.

Wielokrotnie karany, głównie za pobicia

"Funkcjonariusze KAS przy wsparciu wydziału działań Taktyczno-Operacyjnych z Ministerstwa Finansów zatrzymali 44-letniego obywatela Polski, który kierował grupą przestępczą. Mężczyzna w przeszłości był wielokrotnie karany, głównie za pobicia. Zatrzymano również pozostałych członków grupy: trzech mężczyzn – obywateli Polski oraz kobietę i mężczyznę – obywateli Ukrainy" - przekazała rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz urządzania nielegalnych gier hazardowych. Dwie osoby zostały aresztowane, pozostałe mają dozór policyjny.

KAS zlikwidowała grupę przestępczą na Mazowszu
KAS zlikwidowała grupę przestępczą, która urządzała nielegalne gry hazardowe
KAS zlikwidowała grupę przestępczą, która urządzała nielegalne gry hazardowe
Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa
KAS zlikwidowała grupę przestępczą, która urządzała nielegalne gry hazardowe
KAS zlikwidowała grupę przestępczą, która urządzała nielegalne gry hazardowe
Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa
KAS zlikwidowała grupę przestępczą, która urządzała nielegalne gry hazardowe
KAS zlikwidowała grupę przestępczą, która urządzała nielegalne gry hazardowe
Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa
KAS zlikwidowała grupę przestępczą, która urządzała nielegalne gry hazardowe
KAS zlikwidowała grupę przestępczą, która urządzała nielegalne gry hazardowe
Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa

Pieniądze zaszyli w pluszowych misiach

Podczas akcji funkcjonariusze znaleźli też ponad 350 tys. zł. w gotówce w różnych walutach, które zabezpieczono na poczet grożących kar. Część pieniędzy była zaszyta w pluszowych zabawkach m.in. w misiach.

Funkcjonariusze łódzkiej, podlaskiej i warmińsko-mazurskiej KAS przeszukali 13 lokali usługowych, w których gang urządzał nielegalne gry hazardowe oraz osiem mieszkań.

Zabezpieczyli 57 nielegalnych automatów do gier, tzw. jednorękich bandytów. Dodatkowo w jednym z lokali funkcjonariusze znaleźli 25 g marihuany. 11 osobom - pracownikom lokali przedstawiono zarzut prowadzenia nielegalnych gier hazardowych.

Źródło: tvnwarszawa.pl / PAP

Źródło zdjęcia głównego: Krajowa Administracja Skarbowa

