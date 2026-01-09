Kary dla firm odśnieżających miejskie chodniki. Jedna straciła umowę

"Wszystkie służby są postawione w stan najwyższej gotowości" Źródło: TVN24

- Ponad 1,5 miliona złotych kar zapłacą firmy, które nie odśnieżyły terenów dla pieszych zgodnie ze standardami określonymi przez Zarząd Oczyszczania Miasta w umowach - poinformowała w piątek Iwona Fryczyńska z ZOM.

Dodała, że ZOM wypowiedział także umowę z firmą odpowiedzialną za odśnieżanie dwóch dzielnic i zmienił wykonawcę prac. Przyczyny to niewydolność, niedotrzymanie terminów oraz nieodpowiednia realizacja zadań.

"Oczekuję maksymalnej mobilizacji"

Dyrektor warszawskiego ZOM Robert Szymański zaznaczył, że mieszkańcy Warszawy wykazali się dużym zrozumieniem w okresie między świętami a pierwszymi dniami nowego roku, więc tym bardziej należą się im przeprosiny za niedogodności i informacja o konsekwencjach wobec wykonawców.

- Braliśmy pod uwagę, że był to okres bardzo ciężkich warunków pogodowych, najbardziej obfitych opadów śniegu od około dekady, aż 25-centymetrowych. Wielokrotnie po zakończeniu odśnieżania przychodziła kolejna fala opadów, które zasypywały dopiero co oczyszczone tereny. Jednak nasze wymagania były jasno określone, a firmy, które podpisały z nami umowy, znały warunki realizacji oraz konsekwencje ich niewypełnienia. Oczekuję od wykonawców odśnieżania maksymalnej mobilizacji oraz priorytetowego traktowania bezpieczeństwa mieszkańców - dodał.

W tym sezonie zimowym ZOM rozwiązał umowę i zmienił wykonawcę prac w Wilanowie i na Ursynowie.

Sytuacja na stołecznych ulicach w sylwestrowy poranek Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

10 tysięcy kontroli

Kontrolerzy ZOM przeprowadzili tej zimy blisko 10 tysięcy kontroli prac. Najwięcej zastrzeżeń mieli do niedotrzymania terminów oczyszczenia ze śniegu chodników oraz przystanków. Konsekwencje dotyczyły także przypadków, kiedy odśnieżanie nie było wykonane zgodnie z wytycznymi.

Kontrolerzy ZOM pracują całą dobę i sprawdzają ponad cztery miliony metrów kwadratowych terenów dla pieszych. Są to chodniki, które nie przylegają do nieruchomości, przystanki, kładki, schody i dojścia do stacji metra.

Stan odśnieżania pozostałych chodników w Warszawie może kontrolować też Straż Miejska, która ma także możliwość ukarania mandatem zarządców niewywiązujących się z obowiązków, a takie zgłoszenia docierają od mieszkańców do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

Zima w Warszawie Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Oprócz ZOM za odśnieżanie odpowiadają w Warszawie: zarządcy nieruchomości - chodniki przylegające do tych nieruchomości, wspólnoty i zarządcy osiedli - chodniki i ulice osiedlowe, urzędy 18 dzielnic - ulice, którymi nie kursują autobusy i chodniki wzdłuż tych dróg, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - drogi ekspresowe na terenie stolicy, część chodników, schodów oraz Most Południowy i Most Grota-Roweckiego, Zarząd Terenów Publicznych - część terenów w dzielnicy Śródmieście, Zarząd Praskich Terenów Publicznych - część terenów w dzielnicy Praga-Północ oraz Zarząd Zieleni - alejki i chodniki w parkach i wokół nich.

