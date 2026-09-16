Pięć aut zderzyło się na Moście Łazienkowskim. Był duży korek
Do zdarzenia doszło w środę rano nad Wisłostradą, na nitce w kierunku centrum.
- Zgłoszenie mieliśmy około 9.30. Mamy informację od osoby zgłaszającej, że doszło tam do zderzenia pięciu pojazdów - poinformowała wstępnie podkomisarz Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.
- Pięć rozbitych aut blokuje lewy pas. Na miejscu nie ma jeszcze służb. Wygląda jakby samochody najechały na siebie. Są ogromne utrudnienia w ruchu - relacjonował po godzinie 10 Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl.
Źródło: tvnwarszawa.pl