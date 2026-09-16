Śródmieście Pięć aut zderzyło się na Moście Łazienkowskim. Był duży korek Katarzyna Kędra |

Karambol na Moście Łazienkowskim Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

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Do zdarzenia doszło w środę rano nad Wisłostradą, na nitce w kierunku centrum.

- Zgłoszenie mieliśmy około 9.30. Mamy informację od osoby zgłaszającej, że doszło tam do zderzenia pięciu pojazdów - poinformowała wstępnie podkomisarz Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.

Karambol na Moście Łazienkowskim Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

- Pięć rozbitych aut blokuje lewy pas. Na miejscu nie ma jeszcze służb. Wygląda jakby samochody najechały na siebie. Są ogromne utrudnienia w ruchu - relacjonował po godzinie 10 Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl.

Karambol na Moście Łazienkowskim Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl