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Śródmieście

Niepokojące maile. Ktoś podszywa się pod pracowników uniwersytetu

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Ktoś podszywa się pod pracowników UW
Dezinformacja po atakach w szkołach
Źródło zdj. gł.: Uniwersytet Warszawski
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Na początku roku akademickiego do studentów Uniwersytetu Warszawskiego trafiły ostrzeżenia. Jak wynika z informacji, do których dotarła nasza redakcja, uczelnia alarmowała o możliwej kampanii dezinformacyjnej i przypadkach podszywania się pod jej pracowników.

Jak dowiedziała się redakcja tvnwarszawa.pl, w ostatnim czasie, tuż po rozpoczęciu nowego roku akademickiego, studenci Uniwersytetu Warszawskiego otrzymali wiadomości od uczelni z ostrzeżeniem przed kampanią dezinformacyjną.

Prośby dotyczące wykonania "pilnego" lub "ważnego" zadania

Z treści komunikatu wynika, że nieznane osoby mogą podszywać się pod pracowników UW, w szczególności pod zespoły dziekańskie, kanclerskie oraz rektorskie.

"Fałszywe wiadomości mogą być podpisywane nazwiskami i funkcjami rzeczywistych pracowników Uniwersytetu, mogą zawierać prośbę o wykonie 'pilnego' lub 'ważnego' zadania" - czytamy w treści takiej wiadomości.

Uniwersytet zaapelował do swoich studentów o to, by nie odpowiadali na takie wiadomości ani nie wykonywali zawartych w nich poleceń. "Prosimy zwracać szczególną uwagę na adres nadawcy, który może być podobny do uczelnianego" - zwrócili uwagę pracownicy placówki.

Uczelnia potwierdza i ostrzega studentów

Zapytaliśmy Uniwersytet Warszawski o skalę problemu oraz czego dokładnie dotyczy "pilne" lub "ważne" zadanie, które pojawia się w mailach.

Z odpowiedzi, którą otrzymaliśmy, wynika, uczelnia odnotowała próby rozsyłania wiadomości elektronicznych, w których nadawcy podszywają się pod jej pracowników.

"W związku z tym skierowaliśmy do społeczności akademickiej ostrzeżenie, przypominając o zasadach bezpieczeństwa i konieczności weryfikowania nietypowych wiadomości, szczególnie zawierających prośby o pilne wykonanie określonych czynności" - przekazała nam dr Anna Modzelewska, rzeczniczka prasowa UW.

Jak dodała, sprawa obecnie jest analizowana przez pracowników uczelni. "Na obecnym etapie nie przesądzamy o tożsamości nadawców ani motywach ich działania" - dodała.

Rzeczniczka wskazała też, że ze względów bezpieczeństwa uczelnia nie ujawni szczegółów dotyczących treści wiadomości i prowadzonych czynności.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
EdukacjaUniwersytet WarszawskiUniwersytety w PolsceDezinformacja
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