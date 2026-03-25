Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz wpisał do rejestru zabytków kamienicę Związku Filistrów "Arkonia" przy ulicy Wilczej 60.

W uzasadnieniu decyzji wskazał, że kamienica jest jednym z wyróżniających się budynków stanowiących historyczną zabudowę ulicy Wilczej. "Zastąpiła ona budynek mieszkalny wzniesiony na działce wytyczonej pod koniec XIX wieku, zakupionej przez Towarzystwo Filistrów 'Arkonia' – apolityczne stowarzyszenie studenckie o charakterze ideowo-wychowawczym" - dodał.

Do członków stowarzyszenia należeli m.in. gen. Władysław Anders, Seweryn Czetwertyński, Jan Gebethner, Adolf Inatowicz-Łubiański, Stefan Kozłowski, Jan Nielubowicz i Kazimierz Okulicz. Kamienica zaprojektowana została jako siedziba organizacji oraz budynek mieszkalny z pokojami dla niezamożnych studentów.

Ma wyjątkową balustradę

"Pomimo dwuetapowej budowy kamienica wyróżnia się indywidualną kompozycją łączącą cechy architektury modernistycznej z elementami art déco" - zaznaczył konserwator.

Wewnątrz kamienicy znajdują się m.in. winda i zachowana na klatce schodowej balustrada, która należy do grupy unikalnych w skali miasta balustrad wykonywanych w jednej płaszczyźnie (rozwiązanie takie zastosowano m.in. w kamienicy przy ulicy Narbutta 50 i Poznańskiej 12).

Pochodzi z lat 30. XX wieku

Kamienicę przy ulicy Wilczej 60 zbudowano w latach 30. XX wieku, ale działkę zakupiono kilka lat wcześniej. W 1923 roku członkowie akademickiej korporacji "Arkonia", założonej w Rydze w 1879 roku, nabyli plac, aby zbudować na nim dom czynszowy na potrzeby stowarzyszenia przeniesionego po I wojnie światowej do Warszawy.

W 1929 roku na zakupionej działce wyburzono niewielki domek, a na jego miejscu wzniesiono, według projektu Adolfa Ignatowicza-Łubiańskiego, pięciopiętrową kamienicę. Osiem lat później, w roku 1936, według projektu tego samego architekta, dobudowano czteropiętrową, zwieńczoną tarasem wschodnią część.

Kamienica przetrwała II wojnę światową z licznymi uszkodzeniami elewacji i dachu. Po wojnie rozebrano budynek oficyny i naprawiono zniszczenia

