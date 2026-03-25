Śródmieście

"Jest jednym z wyróżniających się budynków stanowiących historyczną zabudowę ulicy Wilczej"

Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
Źródło: WUOZ w Warszawie
Pochodzi z lat 30. XX wieku. Łączy modernizm i elementami art déco. Kamienica Związku Filistrów "Arkonia" przy ulicy Wilczej została zabytkiem. Była siedzibą organizacji, mieściła też pokoje dla niezamożnych studentów.

Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz wpisał do rejestru zabytków kamienicę Związku Filistrów "Arkonia" przy ulicy Wilczej 60.

W uzasadnieniu decyzji wskazał, że kamienica jest jednym z wyróżniających się budynków stanowiących historyczną zabudowę ulicy Wilczej. "Zastąpiła ona budynek mieszkalny wzniesiony na działce wytyczonej pod koniec XIX wieku, zakupionej przez Towarzystwo Filistrów 'Arkonia' – apolityczne stowarzyszenie studenckie o charakterze ideowo-wychowawczym" - dodał.

Do członków stowarzyszenia należeli m.in. gen. Władysław Anders, Seweryn Czetwertyński, Jan Gebethner, Adolf Inatowicz-Łubiański, Stefan Kozłowski, Jan Nielubowicz i Kazimierz Okulicz. Kamienica zaprojektowana została jako siedziba organizacji oraz budynek mieszkalny z pokojami dla niezamożnych studentów.

Kamienica Związku Filistrów "Arkonia" została zabytkiem
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
Źródło: WUOZ w Warszawie
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
Źródło: WUOZ w Warszawie
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
Źródło: WUOZ w Warszawie
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
Źródło: WUOZ w Warszawie
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
Źródło: WUOZ w Warszawie
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
Źródło: WUOZ w Warszawie
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
Źródło: WUOZ w Warszawie

Ma wyjątkową balustradę

"Pomimo dwuetapowej budowy kamienica wyróżnia się indywidualną kompozycją łączącą cechy architektury modernistycznej z elementami art déco" - zaznaczył konserwator.

Wewnątrz kamienicy znajdują się m.in. winda i zachowana na klatce schodowej balustrada, która należy do grupy unikalnych w skali miasta balustrad wykonywanych w jednej płaszczyźnie (rozwiązanie takie zastosowano m.in. w kamienicy przy ulicy Narbutta 50 i Poznańskiej 12).

Wnętrze kamienicy przy ulicy Wilczej
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
Źródło: WUOZ w Warszawie
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
Źródło: WUOZ w Warszawie
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
Źródło: WUOZ w Warszawie
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
Źródło: WUOZ w Warszawie
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
Źródło: WUOZ w Warszawie
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
Źródło: WUOZ w Warszawie
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
Źródło: WUOZ w Warszawie

Pochodzi z lat 30. XX wieku

Kamienicę przy ulicy Wilczej 60 zbudowano w latach 30. XX wieku, ale działkę zakupiono kilka lat wcześniej. W 1923 roku członkowie akademickiej korporacji "Arkonia", założonej w Rydze w 1879 roku, nabyli plac, aby zbudować na nim dom czynszowy na potrzeby stowarzyszenia przeniesionego po I wojnie światowej do Warszawy.

W 1929 roku na zakupionej działce wyburzono niewielki domek, a na jego miejscu wzniesiono, według projektu Adolfa Ignatowicza-Łubiańskiego, pięciopiętrową kamienicę. Osiem lat później, w roku 1936, według projektu tego samego architekta, dobudowano czteropiętrową, zwieńczoną tarasem wschodnią część.

Kamienica przetrwała II wojnę światową z licznymi uszkodzeniami elewacji i dachu. Po wojnie rozebrano budynek oficyny i naprawiono zniszczenia

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: WUOZ w Warszawie

Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki