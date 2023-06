Wybudowana w XVII wieku, spalona w powstaniu. Wyremontują kamienicę przy Piwnej

Jak przekazuje ratusz, obecnie prace zostaną przeprowadzone na najbardziej widocznej ścianie frontowej. Elewacja jest zabrudzona, zawilgocona i zasolona. Tynki są spękane. Remont polegać będzie na naprawie spękań murów, ich osuszeniu, uzupełnieniu ubytków tynku. Na koniec zostaną położone nowe tynki elewacyjne barwione w masie, przez co zostanie przywrócona oryginalna kolorystyka, obecnie spłowiała.

Najcenniejszy element elewacji zachował się z oryginalnej kamienicy

Prace konserwatorskie obejmują portal bramy od strony ulicy Piwnej. Jest to najcenniejszy element tej elewacji i całego budynku. Wykonano go z piaskowca szydłowieckiego. To jedyny wartościowy element, który zachował się z oryginalnej XVII-wiecznej kamienicy. Nosi ślady licznych uszkodzeń wojennych, napraw, a także zabrudzeń i aktów wandalizmu. Portal jest znacznie zawilgocony i zanieczyszczony. Wymaga profesjonalnych prac konserwatorskich: oczyszczenia, wzmocnienia, usunięcia śladów licznych napraw, wykonania nowych uzupełnień i zabezpieczenia.