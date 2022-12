Podczas powstania spłonęła, zachowało się jednak wiele oryginalnych elementów. Będzie zabytkiem

czytaj dalej

Strażnicy miejscy pomogli starszemu mężczyźnie, cierpiącemu prawdopodobnie na zaniki pamięci, w powrocie do domu. Senior dotarł do stolicy z Legionowa i wsiadł do tramwaju linii 23. Okazało się, że kilka razy przejechał całą długość trasy i nie wiedział, dokąd zamierzał się udać.