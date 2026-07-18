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Śródmieście

Ta kamienica była w centrum awantury. "Procedura jej sprzedaży została wstrzymana"

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Kamienica przy Marszałkowskiej 66
Strażnicy miejscy nie wpuszczali przedstawicieli lokatorów (materiał z maja 2025 r.)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl
Zapowiedź sprzedaży tej kamienicy w centrum Warszawy doprowadziła w ubiegłym roku do wielkiej awantury podczas nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy. "Procedura jej sprzedaży została wstrzymana" - informuje rzeczniczka urzędu miasta. Ratusz dopuszcza wykorzystanie jej na "cele miejskie". Ostateczna decyzja jednak nie zapadła.

Chodzi o zabytkową kamienicę przy Izaaka Rothberga przy Marszałkowskiej 66 (na rogu z Wilczą). Budynek zaprojektowany przez znakomitego architekta Stefana Szyllera powstał 1893 roku w stylu gotyckim. W czasie drugiej wojny światowej został poważnie uszkodzony. Przetrwał, ale detale architektoniczne, które czyniły go wyjątkowym, można oglądać tylko na starych zdjęciach. Mimo to jest objęty ochroną konserwatora zabytków.

Remont zbyt drogi, mieszkania za duże

Zapowiedź sprzedaży nieruchomości w ubiegłym roku spotkała się z oburzeniem politycznych przeciwników prezydenta Warszawy. Miasto Jest Nasze zarzuciło Rafałowi Trzaskowskiemu, że "sprzedaje zabytkową kamienicę przy Marszałkowskiej niczym koszulę na Vinted". Bo cenę 31 milionów złotych za budynek w sercu stolicy (43 mieszkania plus dziewięć lokali usługowych) uznano za zbyt niską. Mowa jednak o cenie wywoławczej, bo nieruchomość miała być zbyta w trybie przetargu. Aktywiści ostrzegali, że takie transakcje doprowadzą do tego, że "dzielnica staje się miejscem dostępnym wyłącznie dla najbogatszych".

Ówczesny rzecznik dzielnicy Śródmieście, której władze formalnie zdecydowały o sprzedaży, tłumaczył, że remont generalny budynku wyceniono na 50 milionów złotych. Urzędnicy uznali, że to za dużo. Budynek wymagał instalacji centralnego ogrzewania, wymiany drewnianych stropów, remontu klatek schodowych, przebudowy dachu, elewacji i balkonów. Kłopotliwa okazała się także wielkość mieszkań (nawet 200 metrów kwadratowych), które zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, nie mogły zostać podzielone.

"Trzeba wyraźnie podkreślić, że lokale w tym zabytkowym budynku nie nadają się na mieszkania komunalne, ponieważ są zbyt duże, a konserwator zabytków nie wyraził zgody na podział i zaadaptowanie ich na mniejsze. Brak możliwości podziału lokali powodował, że obecny ich układ nie był dostosowany do potrzeb rodzin wieloosobowych" - tłumaczył w oświadczeniu ratusz.

Ostatni lokator wyprowadził się z Marszałkowskiej 66 w październiku 2023 roku.

Kamienica przy Marszałkowskiej 66
Kamienica przy Marszałkowskiej 66
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl

Aktyw partyjny zajął miejsca dla mieszkańców

Podczas nadzwyczajnej sesji rady miasta, poświęconej kamienicy, doszło do awantury. Mieszkańcy i przedstawiciele ruchów lokatorskich nie zostali wpuszczeni na salę obrad. Wejście uniemożliwili im strażnicy miejscy, a miejsca na widowni zajęli działacze Platformy Obywatelskiej.

Nieco ponad rok od tamtych wydarzeń zapytaliśmy w ratuszu o plany wobec budynku.

Sprzedaż wstrzyma, czekają na plan miejscowy

"Nieruchomość położona przy ul. Marszałkowskiej 66 znajduje się na obszarze, dla którego sporządzany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wilcza i Mokotowska. Projekt planu przeszedł etap pierwszego wyłożenia, a termin składania uwag minął 22 czerwca 2026 roku. Obecnie trwa ich szczegółowe rozpatrywanie. Przy założeniu, że nie będzie wymagane kolejne wyłożenie, uchwalenie planu jest możliwe do końca 2026 roku" - odpisała nam w Marzena Gawkowska z wydziału prasowego ratusza.

Prace nad planem miejscowym brzmią jak wymówka, bo projekt nie przynosi rewolucji. Zakłada, że kamienica zostanie przeznaczona na cele mieszkaniowe i usługi (oficjalnie: "teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług"). To standardowe przeznaczenie budynków z mieszkaniami na górze i lokalami usługowymi w parterze.

"Mając na względzie fakt, że dla tego rejonu opracowywany jest plan miejscowy oraz ze względu na prestiżową lokalizację nieruchomości i objęcie jej ochroną konserwatorską, zasadne jest przeprowadzenie pogłębionej analizy, która określi dalszy tryb postępowania. Z tego względu procedura jej sprzedaży została wstrzymana" - podkreśliła Gawkowska.

Kamienica przy Marszałkowskiej 66
Kamienica przy Marszałkowskiej 66
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl

"Brane są pod uwagę różne scenariusze"

W grze są dwa główne rozwiązania. "Na obecnym etapie rozważane jest m.in. zbycie nieruchomości, a także wykorzystanie jej na cele miejskie. Brane są pod uwagę różne scenariusze zagospodarowania terenu, uwzględniające zarówno aspekty ekonomiczne, jak i społeczne oraz przestrzenne" - dodała urzędniczka. I zastrzegła, że ostateczna decyzja zostanie podjęta po dokonaniu oceny długofalowych skutków przyjętego rozwiązania, zarówno dla miasta, jak i mieszkańców.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Inwestycje w Warszawie
Piotr Bakalarski
Piotr Bakalarski
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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