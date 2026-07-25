To jeden z najpiękniejszych budynków Warszawy. Rozpoczął się jego remont
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków przypomniało, że fasada kamienicy przy Alejach Ujazdowskich 24 była już remontowana kilkukrotnie, ostatnio w 1985 r. W 2023 r. konserwację przeszedł kamienny portal z rzeźbami gigantów oraz przejazd bramny. Ostatnio rozpoczął się remont konserwatorski elewacji frontowej. Prace są dofinansowane przez miasto na kwotę ponad 413 tys. zł.
"Elewacja pozornie wymaga jedynie czyszczenia, jednak w wielu miejscach rzeczywisty stan tynków i licznych dekoracji architektonicznych jest zły, co grozi ich odpadnięciem. Szczególnie dotyczy to murowanej attyki, czyli górnej części elewacji" - opisuje biuro konserwatora.
Zakres prac
Co zostanie zrobione w ramach konserwacji? "Po oczyszczeniu tynków i detalu architektonicznego wszystkie pęknięcia muru i tynków zostaną zszyte kotwami i podklejone. Odparzone tynki i detal będą wzmocnione, uzupełnione i wymienione. Zostanie przeprowadzona konserwacja kamiennych balkonów wraz z metalowymi balustradami oraz z licznymi dekoracjami metaloplastycznymi. Zużyte obróbki blacharskie będą wymienione" - wyliczają urzędnicy.
Planowane jest też odświeżenie koloru kamienicy. Zostanie pomalowana na kolor jasnobeżowy. "Kolorystyka została ustalona na podstawie wyników badań stratygraficznych przeprowadzonych w 1985 r. podczas realizowanych wtedy prac renowacyjnych. Ustalono wówczas, że pierwotnie występował jeden kolor farby na całej powierzchni. Dziś po tej warstwie malarskiej pozostały jedynie nieliczne ślady. Pod wpływem czasu i warunków atmosferycznych farba została prawie całkowicie wypłukana i zwietrzała" - wyjaśniono w komunikacie.
Prace zakończą się jesienią 2026 r.
Matejko na balkonie
Kamienicę pod Gigantami wybudowano w latach 1905-1907 w stylu klasycyzmu akademickiego. Budynek zaprojektował Władysław Marconi dla malarza i konserwatora zabytków Jana Strzałeckiego. Jego podobizna w towarzystwie portretu Jana Matejki widnieje na bogato zdobionej balustradzie balkonu.