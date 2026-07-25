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Śródmieście

To jeden z najpiękniejszych budynków Warszawy. Rozpoczął się jego remont

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Balkon z podobizną Jana Matejki
Kamienica pod Gigantami przejdzie konserwację
Źródło wideo: UM Warszawa
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
Rozpoczął się remont elewacji Kamienicy pod Gigantami, jednego z najcenniejszych zabytków klasycystycznych w Warszawie. Front budynku zostanie oczyszczony, a ubytki w tynkach uzupełnione. Zmieni się też jego kolor.

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków przypomniało, że fasada kamienicy przy Alejach Ujazdowskich 24 była już remontowana kilkukrotnie, ostatnio w 1985 r. W 2023 r. konserwację przeszedł kamienny portal z rzeźbami gigantów oraz przejazd bramny. Ostatnio rozpoczął się remont konserwatorski elewacji frontowej. Prace są dofinansowane przez miasto na kwotę ponad 413 tys. zł.  

"Elewacja pozornie wymaga jedynie czyszczenia, jednak w wielu miejscach rzeczywisty stan tynków i licznych dekoracji architektonicznych jest zły, co grozi ich odpadnięciem. Szczególnie dotyczy to murowanej attyki, czyli górnej części elewacji" - opisuje biuro konserwatora.

Kamienica pod Gigantami
Kamienica pod Gigantami
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Zakres prac

Co zostanie zrobione w ramach konserwacji? "Po oczyszczeniu tynków i detalu architektonicznego wszystkie pęknięcia muru i tynków zostaną zszyte kotwami i podklejone. Odparzone tynki i detal będą wzmocnione, uzupełnione i wymienione. Zostanie przeprowadzona konserwacja kamiennych balkonów wraz z metalowymi balustradami oraz z licznymi dekoracjami metaloplastycznymi. Zużyte obróbki blacharskie będą wymienione" - wyliczają urzędnicy.

Planowane jest też odświeżenie koloru kamienicy. Zostanie pomalowana na kolor jasnobeżowy. "Kolorystyka została ustalona na podstawie wyników badań stratygraficznych przeprowadzonych w 1985 r. podczas realizowanych wtedy prac renowacyjnych. Ustalono wówczas, że pierwotnie występował jeden kolor farby na całej powierzchni. Dziś po tej warstwie malarskiej pozostały jedynie nieliczne ślady. Pod wpływem czasu i warunków atmosferycznych farba została prawie całkowicie wypłukana i zwietrzała" - wyjaśniono w komunikacie.

Prace zakończą się jesienią 2026 r.

Matejko na balkonie

Kamienicę pod Gigantami wybudowano w latach 1905-1907 w stylu klasycyzmu akademickiego. Budynek zaprojektował Władysław Marconi dla malarza i konserwatora zabytków Jana Strzałeckiego. Jego podobizna w towarzystwie portretu Jana Matejki widnieje na bogato zdobionej balustradzie balkonu.

Balkon z podobizną Jana Matejki
Balkon z podobizną Jana Matejki
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
ZabytkiHistoria Warszawy
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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