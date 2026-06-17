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Śródmieście

Była świadkiem "narodzin nowoczesnej, wielkomiejskiej Warszawy"

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Kamienica Fuchsa przy ulicy Wilczej
Kamienica Fuchsa została zabytkiem
Źródło wideo: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Źródło zdj. gł.: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Jest bogato zdobiona. Powstała w 1912 roku dla przedsiębiorcy Moszka Fuchsa. Potem mieściła Warszawskie Biuro Targów Wschodnich. II wojnę światową przetrwała nienaruszona. Kamienica przy Wilczej właśnie została zabytkiem.

Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz wpisał do rejestru zabytków kamienicę Fuchsa przy ul. Wilczej 8. Ochroną objęto zarówno budynek frontowy, jak również oficynę oraz cały teren posesji.

Przetrwała wojnę

Kamienicę wzniesiono w 1912 roku dla przedsiębiorcy Moszka Fuchsa według projektu wybitnych architektów Wacława Heppena i Józefa Napoleona Czerwińskiego. Wybudowana została na terenach dawnego folwarku Kawęczyńskiego.

W okresie międzywojennym mieściło się m.in. Warszawskie Biuro Targów Wschodnich oraz biuro zakładów ceramicznych z Grudziądza.

"Kamienica jest jednym z najlepiej zachowanych świadków narodzin nowoczesnej, wielkomiejskiej Warszawy. Co wyjątkowe, przetrwała II wojnę światową niemal bez uszkodzeń" - podkreślił konserwator.

Kamienica Fuchsa została zabytkiem
Kamienica Fuchsa przy ulicy Wilczej
Kamienica Fuchsa przy ulicy Wilczej
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Kamienica Fuchsa przy ulicy Wilczej
Kamienica Fuchsa przy ulicy Wilczej
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Kamienica Fuchsa przy ulicy Wilczej
Kamienica Fuchsa przy ulicy Wilczej
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Kamienica Fuchsa przy ulicy Wilczej
Kamienica Fuchsa przy ulicy Wilczej
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Kamienica Fuchsa przy ulicy Wilczej
Kamienica Fuchsa przy ulicy Wilczej
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Bogato zdobiona

Konserwator podkreślił, że kamienica zachwyca bogato zdobioną fasadą, monumentalnym przejazdem bramnym, marmurową klatką schodową, kutymi balustradami oraz licznymi elementami oryginalnego wystroju wnętrz – od przedwojennych parkietów po secesyjne piece kaflowe.

"To nie tylko perła architektury początku XX wieku, ale także miejsce związane z wybitnymi postaciami polskiej nauki i kultury, m.in. Aleksandrem Gieysztorem, Stanisławem Ejsmondem czy Józefem Handzelewiczem" - dodał.

Konserwator określił stan zachowania budynków jako bardzo dobry. Elewacje zostały odnowione z poszanowaniem substancji zabytkowej, przeprowadzono także remont klatek schodowych, zachowując oryginalny wystrój. 

Wnętrze kamienicy przy ulicy Wilczej
Kamienica Fuchsa przy ulicy Wilczej
Kamienica Fuchsa przy ulicy Wilczej
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Kamienica Fuchsa przy ulicy Wilczej
Kamienica Fuchsa przy ulicy Wilczej
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Kamienica Fuchsa przy ulicy Wilczej
Kamienica Fuchsa przy ulicy Wilczej
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Kamienica Fuchsa przy ulicy Wilczej
Kamienica Fuchsa przy ulicy Wilczej
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Kamienica Fuchsa przy ulicy Wilczej
Kamienica Fuchsa przy ulicy Wilczej
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
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Źródło: PAP
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Tagi:
Historia WarszawyZabytkiArchitektura i design
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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