Kacza rodzina zagubiona na Wisłostradzie. Pomogli przechodnie

Na Wisłostradzie na wysokości Zamku Królewskiego kacza rodzina próbowała się przedostać do rzeki. Na pomoc ruszyli przechodnie.

- Kacza rodzina, czyli mama i pięć kaczątek, które mogły mieć zaledwie kilka dni, próbowały dostać się przez Wisłostradę do Wisły. Zauważyli to przechodnie, postanowili pomóc. Nakierowali ptaki do przejścia podziemnego - relacjonował reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński, który obserwował sytuację na wysokości Zamku Królewskiego.