Honorowe obywatelstwa Warszawy: KO zaszantażowała PiS, w pakiecie z Brzeską przegłosowali Rzeplińskiego

"To nie fair w stosunku do Jolanty Brzeskiej"

W odpowiedzi radny PiS Wiktor Klimiuk zaproponował, aby wykreślić profesora Rzeplińskiego z uchwały i głosować nad nadaniem tytułu dla byłego prezesa TK osobno. - Jeżeli się nie zgodzicie i będzie to procedowane łącznie, to my zagłosujemy "za". Nie jesteśmy zwolennikami przyznania honorowego obywatelstwa panu Rzeplińskiemu - stwierdził Klimiuk. - Sądzę, ze jest to nie fair w stosunku do świętej pamięci Jolanty Brzeskiej, jak i w stosunku do pana Andrzeja Rzeplińskiego. Chyba, że z nim rozmawialiście i zgodził się na taką łączoną uchwałę - dodał.