Jest umowa na przebudowę placu Pięciu Rogów. "Inwestycja wkracza w decydującą fazę"

Właśnie podpisaliśmy umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą Strabag - poinformował Zarząd Dróg Miejskich o rozstrzygnięciu przetargu na przebudowę placu Pięciu Rogów. Prace mają rozpocząć się w przyszłym roku.

Na początku września drogowcy otworzyli koperty w przetargu na przebudowę placu Pięciu Rogów. Zgłosiło się sześć firm, wszystkie z ofertami poniżej kosztorysu przewidzianego przez miasto na 21,8 miliona złotych. Najmniej, bo niecałe 13 milionów, zaoferowała spółka Wod-Kan-Bruk z Żelechowa. ZDM unieważnił jednak tanią ofertę. - Powody były dwa - kosztorys i to, że firma nie przedstawiła właściwych referencji - wyjaśniał nam dwa tygodnie temu rzecznik ZDM-u Jakub Dybalski.

Zapowiadał również, że wobec tego drogowcy podpiszą umowę ze Strabagiem, bo oferta tej firmy była następna w kolejności. W poniedziałek drogowcy poinformowali już oficjalnie, że plac, przebuduje właśnie Strabag. "Inwestycja wkracza w decydującą fazę. Właśnie podpisaliśmy umowę z wykonawcą robót budowlanych. Prace powierzyliśmy wyłonionej w przetargu firmie Strabag, która posiada ogromne doświadczenie przy realizacji tego typu zadań. Jej oferta okazała się najlepsza spośród zgłoszonych w przetargu" - podkreślili.

Strabag wycenił prace budowalne na placu Pięciu Rogów na około 14,75 miliona złotych.

"Inauguracja najprawdopodobniej w przyszłym roku"

Drogowcy wyjaśniali również, ze procedurę rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy opóźniło to, że spółka Wod-Kan-Bruk zwróciła się do Krajowej Izby Odwoławczej po unieważnieniu ich oferty. KIO jednak decyzję ZDM-u potwierdziła. "Teraz nic nie stoi na przeszkodzie, by rozpoczynać prace, jednak ich inauguracja nastąpi najprawdopodobniej już w przyszłym roku" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej ZDM informował, że prace ruszą jeszcze w tym roku.

"Punkt spotkań i spędzania wolnego czasu"

Projekt nowego placu przygotowała pracownia WXCA i architekt Michał Kempiński. Ma on się stać "punktem spotkań i spędzania wolnego czasu". "Plac będzie jedną przestrzenią, bez wydzielonych chodników i jezdni. Przejazd zostanie zachowany tylko dla autobusów i rowerów w ciągu Kruczej i Szpitalnej, nadrzędną rolę otrzyma tu ruch pieszy" - zapowiedzieli drogowcy.

Co jeszcze się zmieni? Posadzka placu zostanie wykonana z dużych płyt betonowych wzmocnionych włóknami i wykończonych kruszywem. Przybędzie też drzew liściastych, pojawią się fontanny i woda. "Plac stanie się dzięki temu przestrzenią bardziej zieloną, przyjazną i zachęcającą do spędzania tu czasu. Zaprojektowano też nową iluminację placu dostosowaną do projektowanego charakteru prestiżowej przestrzeni publicznej. Na placu i jego okolicach pojawią się latarnie stylizowane na historyczne 'pastorały'" - podał ZDM.

Przebudowa Szpitalnej i Kruczej

Oprócz przebudowy placu, metamorfozę przejdą też ulica Szpitalna (do Górskiego) i Krucza (do Alej Jerozolimskich). Mają one zyskać nową nawierzchnię jezdni i chodnika, który zostanie poszerzony, aby pomieścić duży ruch pieszy. Przebudowa czeka również placyk na osi Kruczej w pobliżu skrzyżowania z ulicą Widok. Jak informował ZDM, zamiast "chaotycznego" parkingu dla kilkunastu aut znajdą się tu drzewa i ławki.

Projekt będzie się wiązał ze zmianami w organizacji ruchu wokół placu. Ruch autobusów zostanie skierowany na Szpitalną, zaś ulica Zgoda zostanie wyłączona z ruchu (poza dojazdem do posesji i Chmielnej). Sam plac i prowadzące do niego dojazdy zostaną oznakowane jako "strefa zamieszkania", co oznacza pierwszeństwo pieszych. U zbiegu Kruczej i Widok powstaną dodatkowe przejścia dla pieszych, za to przejścia u zbiegu Złotej, Jasnej i Zgody staną się bezpieczniejsze dzięki ograniczeniu ruchu i przekrojowi jezdni.

