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Śródmieście

Chcą kupić trzy nowe fotoradary, cztery wymienią

Drogowcy chcą kupić trzy nowe fotoradary i wymienić cztery
Fotoradar na Grochowskiej nie działa
Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na zakup trzech fotoradarów, które zostaną zamontowane w pustych masztach. Drogowcy planują też wymianę urządzeń w czterech lokalizacjach.

Nowe urządzenia trafią do pustych masztów fotoradarowych: na ulicy Górczewskiej przy Konarskiego, Alei Krakowskiej przy Komitetu Obrony Robotników i Powstańców Śląskich przy Człuchowskiej.

Wymienione zostaną także cztery urządzenia: na Trakcie Brzeskim przy Objazdowej, Słomińskiego przy Moście Gdańskim, na Przyczółkowej i Armii Krajowej w Wesołej.

Jest przetarg

Oferty można składać do 3 sierpnia. Wybrany wykonawca będzie miał 100 dni od podpisania umowy na zamontowanie urządzeń.

Maciej Dziubiński z ZDM powiedział, że drogowcy podpisali już umowę na montaż odcinkowego pomiaru prędkości na Wisłostradzie, a w najbliższym czasie na Moście Poniatowskiego.

Przeniosą fotoradar

Fotoradar, który stał przy wylocie tunelu Wisłostrady, zostanie przeniesiony na ulicę Wóycickiego. Z sześciu urządzeń, które stoją na Moście Poniatowskiego, jedno zostało już zdemontowane i w kwietniu stanęło na skrzyżowaniu ul. Grochowskiej i Zamienieckiej. W styczniu doszło tam do wypadku, w którym zginął sześcioletni chłopiec, a trzy kobiety zostały poszkodowane.

Pozostałe fotoradary z Mostu Poniatowskiego staną na Trasie Łazienkowskiej przy Torwarze, Alei Solidarności przy Szwedzkiej, Starzyńskiego przy Moście Gdańskim, Alei Niepodległości przy Woronicza i Alei Wilanowskiej przy Domaniewskiej.

Pierwotnie na Moście Poniatowskiego miał zostać zamontowany odcinkowy pomiar prędkości, jednak ratusz odstąpił od tego pomysłu, gdyż za pierwszym razem nie wpłynęła żadna oferta, a za drugim zgłosiła się jedna firma, która realizację inwestycji wyceniła na blisko pięć milionów złotych – czyli prawie trzykrotnie więcej, niż wynosił przeznaczony na to zadanie budżet.

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Źródło: PAP
Tagi:
FotoradarFotoradaryInwestycje w Warszawie
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