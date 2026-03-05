List gończy za 18-latkiem podejrzanym o udział w grupie przestępczej

Poszukiwany Mateusz Koczarski Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Policjanci z Komendy Stołecznej Policji na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Okręgową poszukują Mateusza Koczarskiego. Mężczyzna ma 18 lat i mieszka w Warszawie.

Jest poszukiwany w związku z podejrzeniem popełnienia czynów z art. 258 §1 Kodeksu karnego i 224a §1,2 Kodeksu karnego. Jest to udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wywoływanie fałszywego alarmu w "znacznych rozmiarach".

Art. 258. § 1. Kodeksu karnego: Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Art. 224a. § 1. Kodeksu karnego: Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zawiadamia o więcej niż jednym zdarzeniu, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.

Można pomóc w poszukiwaniach

Policjanci proszą o pomoc osoby, posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego. Z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji można skontaktować się telefonicznie pod numerami telefonu: 47 72 37 657, 47 72 37 893, dostępnymi w dni powszednie w godz. 8.00-16.00, pod adresem mailowym: kancelaria.poszukiwania@ksp.policja.gov.pl lub numerem alarmowym 112. Informacje można przekazać również osobiście w najbliższej jednostce policji.

Mundurowi podkreślili, że osobom informującym o pobycie poszukiwanego zapewniają anonimowość.

Policjanci przypominają jednocześnie, że za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 § 1 Kodeksu karnego).

