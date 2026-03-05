Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

List gończy za 18-latkiem podejrzanym o udział w grupie przestępczej

Poszukiwany Mateusz Koczarski
Poszukiwany Mateusz Koczarski
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policjanci poszukują 18-latka ukrywającego się przed organami ścigania. Wydano za nim list gończy. "Jeśli znasz miejsce pobytu tej osoby, skontaktuj się z policjantami" - poprosili.

Policjanci z Komendy Stołecznej Policji na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Okręgową poszukują Mateusza Koczarskiego. Mężczyzna ma 18 lat i mieszka w Warszawie.

Jest poszukiwany w związku z podejrzeniem popełnienia czynów z art. 258 §1 Kodeksu karnego i 224a §1,2 Kodeksu karnego. Jest to udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wywoływanie fałszywego alarmu w "znacznych rozmiarach".

Art. 258. § 1. Kodeksu karnego: Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 224a. § 1. Kodeksu karnego: Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zawiadamia o więcej niż jednym zdarzeniu, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.

Można pomóc w poszukiwaniach

Policjanci proszą o pomoc osoby, posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego. Z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji można skontaktować się telefonicznie pod numerami telefonu: 47 72 37 657, 47 72 37 893, dostępnymi w dni powszednie w godz. 8.00-16.00, pod adresem mailowym: kancelaria.poszukiwania@ksp.policja.gov.pl lub numerem alarmowym 112. Informacje można przekazać również osobiście w najbliższej jednostce policji.

Mundurowi podkreślili, że osobom informującym o pobycie poszukiwanego zapewniają anonimowość.

Policjanci przypominają jednocześnie, że za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 § 1 Kodeksu karnego).

Opracowała Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Stołeczna Policji

Udostępnij:
Tagi:
poszukiwanilist gończyPolicjaPrzestępczość w Warszawie
Czytaj także:
PKP Warszawa Falenica, kolej, pociągi, tory, linia otwocka
Dwa tygodnie bez pociągów. Tak pojadą autobusy
Wawer
Uderzył samochodem w bariery
17-latek chciał uciec policji. Rozbił auto na barierach
Okolice
Warszawa, lotnisko, samolot LOT-u
Usterka w samolocie do Pragi. Pasażerowie wrócili do Warszawy
Włochy
Motocykl został kompletnie zniszczony
Ojciec i syn zginęli na Wisłostradzie. Jest akt oskarżenia
Alicja Glinianowicz
Policyjna kontrola przy Puławskiej
Nagle przed restauracją pojawiło się kilkanaście radiowozów. Znamy powód
Ursynów
Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu
Sztucer wystrzelił w komendzie, pocisk przebił ścianę
Okolice
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Radni dwóch dzielnic byli jednogłośni
Bemowo
Trzech nastolatków zatrzymanych w związku z oszustwem "na policjanta"
Za "policyjną akcją" stali nastoletni oszuści. Senior stracił 25 tysięcy złotych
Bemowo
Dziki w Warszawie
W tych dzielnicach odstrzelono najwięcej dzików
Wawer
Nagranie z monitoringu
"Ten biały proszek nie jest narkotykiem". Kłamał
Okolice
Strażnicy miejscy pomogli kobiecie
Zza przystanku dochodził kobiecy głos wzywający pomocy
Śródmieście
Kopiec Powstania Warszawskiego
IPN oburzony "dewastacją" krzyży. Zarząd Zieleni tłumaczy, że to roztopy
Mokotów
Nowe skille ambasadora
"Odblokowano nową umiejętność". Ambasador kontra podziemia dworca
Śródmieście
Widok na bibliotekę (I nagroda)
Biblioteka pod okiem dzika
Wesoła
Mężczyzna został zatrzymany
Zaniedbał psa, grozi mu więzienie
Ursynów
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Sprawa wypadku Beaty Szydło. Kolejny były funkcjonariusz BOR z zarzutami
TVN24
Uciekał przed policją, został zatrzymany
Uciekał przed policją, "celowo uderzył w radiowóz"
Okolice
Pożar w mieszkaniu w Brwinowie
Pożar mieszkania zaczął się od zabawki
Okolice
Willa Glassa, ul. Piasta 12
Kiedyś mieszkały tu elity. Cztery podwarszawskie wille w rejestrze zabytków
Okolice
Uczeń zaatakował nauczyciela szkoły w Piasecznie
Uczeń rzucił się z pięściami na nauczyciela
Okolice
Ruszyła przebudowa w alei Jana Pawła II
Ruszyła jedna z najważniejszych tegorocznych inwestycji drogowych
Śródmieście
Zarzuty i areszt po wtargnięciu do Centrum Usług Społecznych (zdj. ilustracyjne)
Obrażał urzędników i im groził. Zarzuty i areszt dla 50-latka
Okolice
Prace w tunelu tramwajowym do Dworca Zachodniego
Tak wygląda pierwszy w Warszawie tunel tramwajowy
Ochota
Kobieta straciła przez oszusta matrymonialnego 20 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Codziennie pisał i wysyłał zdjęcia, poprosił o pieniądze
Okolice
Turyści z Dubaju na Lotnisku Chopina
"Podróż trwała dziesięć godzin, a w tamtą stronę pięć i pół". W nocy wrócili z Dubaju
Włochy
Służby przy zawalonej hali w Mławie
Zawalił się dach hali, zginęli dwaj bracia. Prokuratura o przyczynie tragedii
Okolice
Trasa S10 ma przebiegać w pobliżu Płocka
Połączy Warszawę ze Szczecinem. Plany na trasę S10
Okolice
Policja znalazła u 68-latki narkotyki
Część narkotyków ukryła w bieliźnie, wyczuł je policyjny pies
Okolice
Ładunek spadł z samochodu
Ładunek spadł z przyczepki na jezdnię. Tuż przed radiowozem
Okolice
Tragedia na przejeździe kolejowym w Susku Nowym
Śmierć matki i syna na przejeździe kolejowym. Ustalenia śledczych
Okolice
Zwiń opisWięcej
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki