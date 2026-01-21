Jest opinia psychiatryczna Mieszka R. podejrzanego o morderstwo na UW

Obrońcy Mieszka R. o przedłużeniu aresztu i badaniach psychiatrycznych

- Jest opinia psychiatryczna Mieszka R. podejrzanego o morderstwo kobiety na Uniwersytecie Warszawskim – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

– Opinia jest bardzo obszerna, liczy ponad 200 stron. Nie informujemy o jej wynikach do czasu zaznajomienia się z nią nie tylko przez prokuraturę, ale także przez obronę i pełnomocników – powiedział prok. Skiba.

Mieszko R. na obserwację do szpitala psychiatrycznego w Jarosławiu trafił 1 września, a zakończyła się 28 października. Następnie, jak informowaliśmy, podejrzany wrócił do aresztu w Radomiu. 4 sierpnia sąd zadecydował, że przedłuży areszt dla Mieszka R. do lutego 2026 roku.

Brutalne morderstwo na UW

22-letni student Wydziału Prawa UW Mieszko R. zaatakował na początku maja siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Zamykała ona drzwi do Audytorium Maximum. Kobieta nie przeżyła ataku, zmarła na miejscu.

Na pomoc kobiecie ruszył 39-letni pracownik Straży UW, któremu napastnik również zadał rany. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala.

Podejrzany został zatrzymany. W interwencji pomógł obecny na miejscu funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, który udzielił pomocy interweniującym pracownikom Straży UW, a także udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej rannemu pracownikowi. SOP była na terenie kampusu, gdyż w innym miejscu na wykładzie akademickim przebywał ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

O opinii psychiatrycznej Mieszka R. pierwszy informację nieoficjalną podał portal RMF24.

Działania służb na terenie Kampusu Głównego UW w Warszawie Źródło: PAP