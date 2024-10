Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Sylwestrowi A., podejrzanego o pobicie lokalnego społecznika. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Jak ustalono, A. w chwili zdarzenia był poczytalny, przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa.

Do zdarzenia doszło w dniu 27 czerwca 2024 roku przy ul. Emilii Plater w czasie cyklicznej akcji wydawania darmowych posiłków ubogim. W kolejce doszło do sprzeczki, ponieważ jeden z mężczyzn zajął miejsce poza kolejnością. W odpowiedzi na zwrócenie mu uwagi przez pokrzywdzonego, znajdujący się pod wpływem alkoholu Sylwester A. obrzucił go wyzwiskami i ruszył w jego kierunku. Pokrzywdzony próbował odepchnąć sprawcę, ale ten nie odpuszczał.