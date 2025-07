Kilkunastu muzyków na scenie, tysiące słuchaczy na rynku

Christian McBride Źródło: mat. organizatora Nduduzo Makhathini Źródło: mat. organizatora Peter Bernstein Źródło: mat. organizatora Francesca Tandoi Źródło: mat. organizatora

Kluczowe fakty: Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce odbędzie się na Rynku Starego Miasta w Warszawie po raz 31.

Koncerty odbywają się w każdą sobotę lipca i sierpnia. Rozpoczynają się zawsze o godzinie 19. Wszystkie są darmowe.

Na program tegorocznego festiwalu składa się dziewięć koncertów, zespołów prezentujących różne oblicza współczesnego jazzu.

Dwie dekady temu gitarzysta Jarosław Śmietana napisał "A Story of Polish Jazz", 10-minutowy utwór wypełniony przede wszystkim tekstem, co w tym gatunku jest rzadkością. To muzyczna opowieść o historii polskiego jazzu: od Melomanów i okresu katakumbowego po wciąż aktywnych Leszka Możdżera czy Adama Pierończyka. Zarapowali ją dwaj MC z krakowskiej Nowej Huty: Bzyk i Guzik. Z uwagi na rozmach tej kompozycji na żywo prezentowana była rzadko, prawdopodobnie nie więcej niż 10 razy.

Dlatego koncert otwierający Jazz Na Starówce jest sporą sensacją. Poza wspomnianymi raperami na scenie pojawi się kilkunastu muzyków między innymi takie tuzy jak Mateusz Smoczyński, Piotr Baron, Henryk Miśkiewicz, Robert Majewski czy Michał Tokaj. Będzie też skrzypaczka Alicja Śmietana, córka nieżyjącego już twórcy "A Story of Polish Jazz". Wieczór wypełnią też i inne utwory Jarosława Śmietany, a także innego zmarłego niedawno legendarnego jazzmana Jana Ptaszyna Wróblewskiego.

Zdobył dziewięć nagród Grammy, wraca po 10 latach

Największą gwiazdą tegorocznego festiwalu wydaje się Christian McBride, amerykański wirtuoz kontrabasu, kompozytor i producent, dziewięciokrotny zdobywca Grammy. Na Starówkę wraca po 10 latach z projektem, w którym oddaje hołd swojemu mentorowi i idolowi Rayowi Brownowi. Liderowi towarzyszyć będą Benny Green na fortepianie i Greg Hutchinson na perkusji.

Ze Stanów Zjednoczonych przyleci także Peter Bernstein. Nowojorski gitarzysta przez lata funkcjonował głównie jako muzyk sesyjny (współpracował choćby z Nicholasem Paytonem czy Bradem Mehladauem), ale ma też na koncie autorskie płyty. W Warszawie zagra ze swoim nowym kwartetem.

Dużym wydarzeniem będzie z pewnością występ Nduduzo Makhathini Trio. Liderem zespołu jest pianista z Republiki Południowej Afryki, a jazz z tamtego rejonu świata rzadko gości na polskich scenach. "Konsekwentnie realizuje własną wizję artystyczną, łącząc jazz spod znaku Johna Coltrane’a z afrykańskim folklorem. Wysoki standard pianistyki Makhathiniego jest daleki od komercyjnych zabiegów. Niezwykle oryginalnie łączy afrykańskie dziedzictwo muzyczne z jazzowymi eksperymentami, zachowując unikalne brzmienie południowoafrykańskiej sceny, a jego misją jest zachowanie bogatego dziedzictwa jego ojczyzny i jednocześnie tworzenie muzyki, która przemawia do świata XXI wieku" - przedstawiają muzyka organizatorzy.

Czołowi polscy trębacze promują nowe płyty

Europejskim akcentem tegorocznego programu będzie trio włoskiej pianistki Franceski Tandoi. Resztę programu wypełnieją artyści rodzimi. Wojciech Myrczek zaproponuje swoje interpretacje piosenek Wojciecha Młynarskiego, a towarzyszyć mu będą między innymi Piotr Schmidt na trąbce i Krzysztof Herdzin na fortepianie.

Zagrają też czołowi polscy trębacze. Piotr Wojtasik promować najnowsza płytę swojego kwintetu "Inscape", a Tomasz Kudyk z New Bone Quintet (w składzie między innymi pianista Dominik Wania) premierowo zaprezentuje album "Sorrow", siódmy w dorobku kwintetu.

Klamrą festiwalu będzie koncert elektrycznej formacji EABS, która mogłaby zostać częścią utworu "A Story of Polish Jazz", gdyby ktoś zechciał dopisać zwrotki o młodej fali polskiego jazzu ostatnich lat. EABSi sięgali w przeszłości po repertuar Krzysztofa Komedy czy Tomasz Stańki twórczo interpretując go z wykorzystaniem brzmień z innych światów muzycznych - hip-hopu, soulu, funky czy elektroniki.

Jazz Na Starówce 2025 - program festiwalu:

5 lipca - A Story of Polish Jazz 12 lipca - Peter Bernstein Quartet 19 lipca - Christian McBride "Remembering Ray Brown" with Benny Green & Greg Hutchinson 26 lipca - Myrczek & Schmidt Quintet ft. Herdzin "Młynarski. Bynajmniej" 2 sierpnia - Francesca Tandoi Trio 9 sierpnia - Piotr Wojtasik Quintet 16 sierpnia - New Bone Quintet 23 sierpnia - Nduduzo Makhathini Trio 30 sierpnia - EABS

Koncerty na Starówce gromadzą tysiące słuchaczy Źródło: mat. organizatora