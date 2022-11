Śródmieście grozi, że wyrzuci aktywistów z Jazdowa. Nie chce tam hostelu dla Ukraińców

"Stowarzyszenie PAŃSTWOMIASTO działające na warszawskim Osiedlu Jazdów otrzymało groźbę od miejskich urzędników w którym informują nas o rozwiązaniu umowy na najem lokalu Jazdów 3/12 jeżeli nie przestaniemy wspierać osób uchodźczych oferując im schronienie w tymczasowym hostelu interwencyjnym. Nie jest to pierwsze takie pismo, poprzednie otrzymaliśmy w marcu ale po złożeniu wyjaśnień nigdy nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Nie rozumiemy tego co się dzieje. Czy to nowa strategia miasta, by lokal po lokalu wyczyścić Osiedle Jazdów z organizacji pozarządowych i mieszkańców?" - napisał Skarżyński.