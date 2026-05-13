Śródmieście

Nie żyje Jarosław Piekałkiewicz "Andrzej". Był żołnierzem Powstania Warszawskiego

Nie żyje Jarosław Piekałkiewicz pseudonim Andrzej, powstaniec warszawski i żołnierz batalionu "Zaremba-Piorun". W lipcu obchodziłby setne urodziny.

"Smutna wiadomość. Nie żyje pan Jarosław Piekałkiewicz 'Andrzej' - żołnierz Armii Krajowej, Powstaniec Warszawski walczący w Śródmieściu w batalionie 'Zaremba-Piorun'" - poinformował w środę na platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Prezydent przypomniał, że Jarosław Piekałkiewicz był profesorem nauk politycznych Uniwersytetu Kansas w USA.

"Cześć Jego pamięci" - zakończył swój wpis prezydent stolicy.

Żołnierz batalionu "Zaremba-Piorun"

Jarosław Piekałkiewicz urodził się 24 lipca 1926 roku w Poznaniu.

Podczas Powstania Warszawskiego jako żołnierz Armii Krajowej służył w batalionie "Zaremba-Piorun" (2. kompania, II pluton). Po powstaniu dostał się do niewoli niemieckiej. Był jeńcem Stalagu 344 (318) Lamsdorf, Stalagu IX C Bad Sulza oraz Stalagu IX A Ziegenhain.

Po zakończeniu wojny studiował ekonomię na Trinity College w Dublinie, następnie przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie obronił doktorat z nauk politycznych. Od lat 60. XX wieku pracował na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Kansas w Lawrence.

Jak podaje Muzeum Powstania Warszawskiego, powstaniec zmarł 29 kwietnia 2026 roku. Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się 25 lipca na cmentarzu Pioneer Cemetery przy Uniwersytecie Kansas.

