Śpiewak skazany. "To plucie w twarz ofiarom reprywatyzacji"

"To jest wyrok polityczny"

- To wyrok polityczny. 10 tysięcy złotych nawiązki na rzecz pani Górnikowskiej-Ćwiąkalskiej traktuję jako plucie w twarz każdej ofierze reprywatyzacji w Warszawie - tak Śpiewak skomentował wyrok. - Fakt wyłączenia jawności uzasadnienia wyroku jest najlepszym dowodem na tego, że jest to wyrok polityczny. Jest to przemoc sądowa. Jest to w mojej ocenie wręcz przestępstwo sądowe - mówił.