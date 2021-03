Cel: sześć metrów kwadratowych parku na mieszkańca. Dziś najgorzej jest na obrzeżach

91 procent warszawiaków ma dostęp do terenów rekreacji

Z danych Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju za rok 2020 wynika, że 60 proc. warszawiaków mieszka w zasięgu 500 metrów pieszego dojścia do parków i zieleńców, natomiast 80 proc. - w odległości 1,2 kilometra od takich miejsc. Co czwarty mieszkaniec stolicy mieszka też w zasięgu 1,2 kilometra pieszego dojścia do lasów i terenów nadwiślańskich. Dostęp do jakiegokolwiek terenu rekreacji ma 91 proc. mieszkańców stolicy.