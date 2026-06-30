Po 22 alkoholu nie kupisz. "Nie ma po znajomości. Nigdzie nic nie załatwi"
Jeszcze kilka tygodni temu, nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie obowiązywał tylko w dwóch dzielnicach: Śródmieściu i Pradze Południe. Od 1 czerwca nowe przepisy objęły całe miasto. Między godziną 22 a 6 alkoholu nie można kupić w żadnym sklepie i na stacji benzynowej.
Reporter spotkał się z różnymi reakcjami podczas wieczornego wyjścia na miasto. Byli tacy, którzy z frustracją "odbijali się" od drzwi sklepów, na których wywieszona była informacja o nocnej prohibicji.
- Nie ma po znajomości. Nigdzie nic nie załatwi - mówił jeden z napotkanych przed sklepem mężczyzn.
Ale część mieszkańców - jak panowie Bogdan i Leszek - przetestowali już nowe zasady. Obaj robią zapasy przed 22.
- Kiedy mam czas wychodzę, kupuję i trzymam w lodówce. O już kolegę zaprosiłem. Już zęby szczerzy - mówił jeden z nich.
"Mogłem kupić, a teraz nie mogę"
Choć wprowadzenie nocnej ciszy alkoholowej poprali w konsultacjach społecznych mieszkańcy, nie wszyscy są zadowoleni z tego rozwiązania.
- Nie chodzi o to, że ja mogę sobie kupić skrzynkę piwa i trzymać w domu. Chodzi o to, że mogłem kupić, a teraz nie mogę, czyli to jest ograniczenie mojej wolności - ocenił pan Marcin.
Ci, co nie mają zapasów, ale mają duże pragnienie, ruszają nawet za miasto. Pan Paweł wybrał podwarszawskie Ząbki, gdzie zakaz sprzedaży zaczyna się godzinę później niż w stolicy. O specjalnych kursach po alkohol za Warszawę, słyszymy też od taksówkarzy.
W sąsiednich Markach szykują się na nocną prohibicję. Od środy, 1 lipca w sklepach czy na stacjach paliw alkohol nie będzie dostępny całą dobę.
- W Mińsku Mazowieckim zaczęła się prohibicja i przyjeżdżaliśmy do innej miejscowości, pięć minut drogi, jechaliśmy do sklepu, i po prostu wracaliśmy - opowiadał reporterowi Michał, jeden mężczyzn spędzających wieczór na Bulwarach Wiślanych.
"Lepiej sobie wziąć więcej na zapas"
Tej nocy pan Michał i jego znajomi na podróż za miasto się nie zdecydowali. Nad Wisłę wzięli ze sobą zapas napojów z alkoholem i bez.
Podobnie radzą sobie studentki i studenci, którzy chętnie wybierają bulwary na miejsce spotkań. - Trzeba nosić. Mieć jakąś siatkę, plecak i po prostu więcej rzeczy zabrać ze sobą - przyznała pani Sylwia.
- Jak wiemy, że będziemy siedzieć tutaj długo, to lepiej sobie wziąć więcej na zapas, niż potem iść i kupić piwo za 30 złotych - wyjaśnił Michał.
- Kupujemy troszeczkę większą ilość alkoholu, niż byśmy wypiły i nosimy ze sobą "w razie w" - mówiła Nadia.
Po pierwszych miesiącach z nocnym zakazem w dwóch dzielnicach, policja i straż miejska miała mniej interwencji związanych z alkoholem. Na dane z całej Warszawy musimy jeszcze poczekać.