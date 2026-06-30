Śródmieście Po 22 alkoholu nie kupisz. "Nie ma po znajomości. Nigdzie nic nie załatwi" Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Jak działa nocna prohibicja w Warszawie? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Archiwum TVN

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Jeszcze kilka tygodni temu, nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie obowiązywał tylko w dwóch dzielnicach: Śródmieściu i Pradze Południe. Od 1 czerwca nowe przepisy objęły całe miasto. Między godziną 22 a 6 alkoholu nie można kupić w żadnym sklepie i na stacji benzynowej.

Reporter spotkał się z różnymi reakcjami podczas wieczornego wyjścia na miasto. Byli tacy, którzy z frustracją "odbijali się" od drzwi sklepów, na których wywieszona była informacja o nocnej prohibicji.

- Nie ma po znajomości. Nigdzie nic nie załatwi - mówił jeden z napotkanych przed sklepem mężczyzn.

Ale część mieszkańców - jak panowie Bogdan i Leszek - przetestowali już nowe zasady. Obaj robią zapasy przed 22.

- Kiedy mam czas wychodzę, kupuję i trzymam w lodówce. O już kolegę zaprosiłem. Już zęby szczerzy - mówił jeden z nich.

"Mogłem kupić, a teraz nie mogę"

Choć wprowadzenie nocnej ciszy alkoholowej poprali w konsultacjach społecznych mieszkańcy, nie wszyscy są zadowoleni z tego rozwiązania.

- Nie chodzi o to, że ja mogę sobie kupić skrzynkę piwa i trzymać w domu. Chodzi o to, że mogłem kupić, a teraz nie mogę, czyli to jest ograniczenie mojej wolności - ocenił pan Marcin.

Ci, co nie mają zapasów, ale mają duże pragnienie, ruszają nawet za miasto. Pan Paweł wybrał podwarszawskie Ząbki, gdzie zakaz sprzedaży zaczyna się godzinę później niż w stolicy. O specjalnych kursach po alkohol za Warszawę, słyszymy też od taksówkarzy.

W sąsiednich Markach szykują się na nocną prohibicję. Od środy, 1 lipca w sklepach czy na stacjach paliw alkohol nie będzie dostępny całą dobę.

- W Mińsku Mazowieckim zaczęła się prohibicja i przyjeżdżaliśmy do innej miejscowości, pięć minut drogi, jechaliśmy do sklepu, i po prostu wracaliśmy - opowiadał reporterowi Michał, jeden mężczyzn spędzających wieczór na Bulwarach Wiślanych.

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"Lepiej sobie wziąć więcej na zapas"

Tej nocy pan Michał i jego znajomi na podróż za miasto się nie zdecydowali. Nad Wisłę wzięli ze sobą zapas napojów z alkoholem i bez.

Podobnie radzą sobie studentki i studenci, którzy chętnie wybierają bulwary na miejsce spotkań. - Trzeba nosić. Mieć jakąś siatkę, plecak i po prostu więcej rzeczy zabrać ze sobą - przyznała pani Sylwia.

- Jak wiemy, że będziemy siedzieć tutaj długo, to lepiej sobie wziąć więcej na zapas, niż potem iść i kupić piwo za 30 złotych - wyjaśnił Michał.

- Kupujemy troszeczkę większą ilość alkoholu, niż byśmy wypiły i nosimy ze sobą "w razie w" - mówiła Nadia.

Po pierwszych miesiącach z nocnym zakazem w dwóch dzielnicach, policja i straż miejska miała mniej interwencji związanych z alkoholem. Na dane z całej Warszawy musimy jeszcze poczekać.

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