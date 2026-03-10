Właściciel chce go zburzyć, obrońcy zabytków ocalić. Intraco pod lupą konserwatora

Widok z 38. piętra wieżowca Intraco Źródło: Katarzyna Kędra / tvnwarszawa.pl

Mazowiecki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych wieżowca Intraco przy ulicy Stawki 2 w Warszawie.

"Na obecnym etapie postępowania został zebrany materiał dowodowy. W toku prowadzonych czynności odbyły się oględziny obiektu, podczas których stwierdzono, że na przestrzeni lat budynek został w znacznym stopniu przebudowany" - przekazał konserwator.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek organizacji społecznej Obrońcy Zabytków Warszawy.

W czerwcu ubiegłego roku właściciel wieżowca Polski Holding Nieruchomości poinformował, że budynek Intraco zostanie zburzony, a w jego miejscu powstanie nowoczesny wieżowiec, bardzo podobny do historycznego. Prezes PHN Wiesław Malicki wyjaśniał wtedy, że budynek się zestarzał i nie opłaca się go już remontować.

Według Malickiego, budynku nie można przerabiać w nieskończoność. - Stanęliśmy już przed ścianą, której już się chyba nie przekroczy - podkreślał w czerwcu prezes. I wskazywał na konieczność stworzenia w tym miejscu nowego budynku, który "będzie odpowiadał wszystkim normom bezpieczeństwa, ekologii, energooszczędności" i będzie przyjazny środowisku i użytkownikom.

Podobny do poprzednika

Nowy budynek, zaprojektowany przez pracownię FS&P Arcus pod przewodnictwem architekta Mariusza Ścisły, miał mieć podobną wysokość, ale mniejszą liczbę kondygnacji - 23 zamiast dzisiejszych 39. Wynika to ze standardu wysokości pomieszczeń, który zmienił się na przestrzeni lat. Nowe Intraco ma być grubsze od poprzednika (29 metrów bocznej fasady wobec 19 metrów dziś).

Wniosek o pozwolenie na budowę miał zostać złożony na przełomie I i II kwartału 2026 roku. Rozbiórka trwałaby 12-16 miesięcy. Koniec prac planowano na 2030 rok.

Jeden z pierwszych drapaczy chmur

Intraco to jeden z pierwszych drapaczy chmur w Warszawie. Stanął na rogu ulic Stawki i Andersa (dawniej Marcelego Nowotki) w 1975 roku. Zbudowali go Szwedzi dla Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Intraco", z przeznaczeniem dla zagranicznych przedstawicielstw techniczno-handlowych. Na owe czasy wieżowiec był bardzo nowoczesny.

Co prawda nie było klimatyzacji, ale zainstalowano w nim specjalne czerpnie, które wpompowywały chłodne powietrze na wyższe kondygnacje. W podziemiach znajduje się parking na 200 samochodów, są też szybkie windy.

W latach 1975–1978 Intraco I był najwyższym biurowcem Warszawy. W 1978 przy ulicy Chałubińskiego 8 powstał biurowiec Intraco II. W 1975 miało w nim siedzibę 60 przedsiębiorstw zagranicznych.

Fasadę obiektu pokrywało początkowo prawie pół miliona płytek ceramicznych. W latach 90. przeszedł gruntowny remont. Od tego czasu elewacja jest szklana.

Intraco słynie z jednego z najładniejszych widoków na panoramę Warszawy, którego nie przysłaniają inne wieżowce. Z 38. piętra rozciąga się widok na nowoczesne budynki w centrum, ale także na Wisłę czy Most Gdański.

