Parking zniknął za płotem. Rozbudowują Intraco

Róg ulic Stawki i Andersa – mieszkańcy kojarzą to miejsce z parkingiem przed wieżowcem Intraco. Jednak teraz teren został ogrodzony, a za nim rozkopany teren. To początkowy etap nowej inwestycji, czyli budowy Intraco Prime. Jak tłumaczy Magdalena Kacprzak z Polskiego Holdingu Nieruchomości, będzie to ośmiokondygnacyjny biurowiec wraz z trzypoziomowym parkingiem podziemnym.