Śródmieście Deszczowa noc i poranek w Warszawie Oprac. Katarzyna Kędra |

Sytuacja na ulicach po intensywnych opadach w Warszawie Źródło wideo: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

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Jak podają synoptycy tvnmeteo.pl, prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 45 l/mkw. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do około 60 km/h.

Ostatnie alarmy wygasną o godzinie 13 w czwartek.

- Deszcz trochę zelżał, jednak na drogach pozostają kałuże po nocnej ulewie. Wilgotna nawierzchnia ogranicza również prędkość. Na głównych trasach szybkiego ruchu nie widzimy aktualnie dużych zatorów - relacjonował po godzinie 7 Klemens Leczkowski z tvnwarszawa.pl, który sprawdził warunki na stołecznych ulicach.

Sytuacja na stołecznych ulicach Sytuacja na stołecznych ulicach Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Sytuacja na stołecznych ulicach Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Sytuacja na stołecznych ulicach Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Sytuacja na stołecznych ulicach Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Sytuacja na stołecznych ulicach Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Jak dodał, dużo wody znajduje się w zbiornikach technicznych w Żbikówce - rzece przy trasie S2 w Konotopie

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

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