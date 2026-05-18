Śródmieście

Muzyka Chopina w Łazienkach Królewskich zabrzmi z opóźnieniem

Renowacja przestrzeni wokół pomnika Chopina
Muzyczna uczta, czyli Koncerty Chopinowskie w Łazienkach Królewskich
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Stołeczna Estrada podała termin uroczystej inauguracji 67. sezonu Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich. Cykl wydarzeń rozpocznie się w tym roku wyjątkowo w lipcu, a nie - jak dotychczas - w maju. Wydarzenie będzie połączone z otwarciem odnowionej przestrzeni wokół monumentu.

Nowy sezon w niedzielę, 5 lipca, o godz. 12.00 otworzy koncert inauguracyjny, który wykona Piotr Alexewicz - Laureat V Nagrody, Nagrody Publiczności oraz szeregu nagród pozaregulaminowych na XIX Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich pianistów swojej generacji.

Tego samego dnia, o godz. 16.00 wystąpi Jakub Kuszlik –laureat IV Nagrody XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków.

W kolejne letnie niedziele publiczność będzie mogła usłyszeć znakomitych pianistów z Polski i zagranicy, wśród których znajdą się m.in. Leonora Armellini z Włoch, Marc Laforêt i François Dumont z Francji, David Khrikuli z Gruzji oraz Martín García García z Hiszpanii.

67. Sezon Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich przypada w rok wyjątkowego jubileuszu 100-lecia odsłonięcia monumentu Fryderyka Chopina. Autorem pomnika jest wybitny malarz i rzeźbiarz przełomu XIX i XX wieku - Wacław Szymanowski. Jego dzieło odsłonięto 14 listopada 1926 roku, kilka lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, jednak w 1940 roku zniszczyli je Niemcy. Monument zrekonstruowano w 1958 roku.

Termin przesunięty przez remont

Niecka oraz najbliższe otoczenie pomnika przechodzą obecnie prace konserwatorskie. Niestety trwały one także podczas ostatniego Konkursu Chopinowskiego, co rozczarowało wielu zagranicznych gości wydarzenia, którzy remontowany pomnik kompozytora mogli oglądać tylko zza metalowego ogrodzenia.

W kwietniu informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, że przesunięcie inauguracji koncertów na lipiec spotkała się z krytyką. Powstała nawet petycja.

Katarzyna Kędra

Stołeczna Estrada informowała w odpowiedzi, że inauguracja koncertów zaplanowana na 5 lipca będzie połączona z uroczystym odsłonięciem odnowionej przestrzeni.

Informacje te potwierdziła również rzeczniczka muzeum Łazienki Królewskie Agata Zawora. Przypomniała między innymi z jakiego powodu potrzebny był remont. Wyjaśniła, że w ostatnich latach stwierdzono między innymi utratę szczelności niecki, postępujące zużycie betonu oraz degradację elementów kamiennych, co wymagało podjęcia pilnej, kompleksowej interwencji.

Muzyka w strefie odpoczynku

Organizatorzy zapewnili, że w oczekiwaniu na inaugurację 67. sezonu oraz uroczyste otwarcie odnowionej przestrzeni wokół pomnika, muzykę Fryderyka Chopina można usłyszeć przy strefie odpoczynku w okolicach Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich. Ale tylko "z taśmy".

Do 28 czerwca, w każdą niedzielę o godz. 12.00 będą tam wyświetlane interpretacje utworów kompozytora w wykonaniu najwybitniejszych polskich pianistów, które zostały zarejestrowane w Muzeum Łazienki Królewskie.

Wstęp na wszystkie niedzielne Koncerty Chopinowskie jest bezpłatny. Cykl jest współfinansowany ze środków urzędu miasta.

Pełny harmonogram koncertów znajduje się tutaj.

