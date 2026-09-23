Śródmieście Iluminacja reagująca na ruch. Święta z warszawskimi legendami Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim (wideo z 2021 roku) Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Multidekor

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W Parku Świętokrzyskim, jak przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych, światło będzie reagowało na ruch.

"Aranżacja inspirowana naturą oraz 50-metrowa interaktywna alejka, gdzie obrazy na nawierzchni zmieniają się pod wpływem przechodniów. I tu niespodzianka - pierwsza aranżacja Parku Świętokrzyskiego (jesienna) zostanie uruchomiona już w połowie października, przed startem głównej iluminacji świątecznej" - napisał Trzaskowski.

Iluminacja w Parku Świętokrzyskim Wizualizacja Park Świętokrzyski Źródło zdjęcia: Multidekor Wizualizacja Park Świętokrzyski Źródło zdjęcia: Multidekor Wizualizacja Park Świętokrzyski Źródło zdjęcia: Multidekor Wizualizacja Park Świętokrzyski Źródło zdjęcia: Multidekor

Złota Kaczka, obok Wars i Sawa

Rafał Trzaskowski podkreślił, że cieszy się, iż można finansować takie inwestycje, dlatego że miasto zaoszczędziło bardzo dużo pieniędzy na oświetleniu. - Dzięki temu możemy podjąć decyzję, że iluminacja będzie spektakularna. W tym roku głównym tematem będą warszawskie legendy, będzie więc ciekawie - dodał.

Prezydent Warszawy w mediach społecznościowych doprecyzował, co zobaczymy na warszawskich ulicach i placach. Na Rynku Starego Miasta pojawią się świetlne sylwetki Marii Skłodowskiej-Curie, Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki czy Bolesława Prusa, a także postać kowala przypominająca o tradycjach warszawskiego rzemiosła.

Z kolei na Rynku Nowego Miasta poznamy warszawskie legendy. Tu zobaczymy świetlną karuzelę z siedziskami inspirowanymi Złotą Kaczką, Warsem i Sawą oraz Bazyliszkiem, przestrzenne bombki i miejsca do wspólnych zdjęć.

Nowa świąteczna iluminacja na wizualizacjach Wizualizacja Plac Zamkowy Źródło zdjęcia: Multidekor Wizualizacja Plac Zamkowy Źródło zdjęcia: Multidekor Wizualizacja Skwer Hoovera Źródło zdjęcia: Multidekor Wizualizacja Świętokrzyska Źródło zdjęcia: Multidekor Wizualizacja Plac Centralny Źródło zdjęcia: Multidekor

Plac Zamkowy zaprosi do świata Wisły - staną tam fotopunkty w formie łodzi rybackiej i syreniego ogona oraz świetlny labirynt przywołujący podwodny świat rzeki. Znajdą się tam również warszawskie legendy.

Iluminacja świąteczna w nowych miejscach

Na konferencji prasowej prezydent stolicy opowiedział też o zupełnie nowej iluminacji świątecznej. - Podjąłem decyzję, żeby iluminacja objęła też części Nowego Centrum Warszawy - nie tylko Trakt Królewski, ale również Chmielną, Złotą czy Zgoda. Oświetlone zostaną także place, m.in. Bankowy i Pięciu Rogów - powiedział w środę Trzaskowski.

Iluminacja pojawi się też na części Placu Defilad - tzw. Placu Centralnym. Tam stanie 21-metrowa choinka z programowanymi animacjami. Ozdoby będzie można zobaczyć również na pobliskich pasażach i ulicach.

Zaznaczył, że co roku iluminację doceniają nie tylko Warszawiacy, ale też mieszkańcy innych miast, którzy przyjeżdżają do Warszawy, żeby ją zobaczyć.

Wizualizacje iluminacji na ulicach Warszawy Wizualizacja iluminacji na ulicach Warszawy Źródło zdjęcia: Multidekor Wizualizacja iluminacji na ulicach Warszawy Źródło zdjęcia: Multidekor Wizualizacja iluminacji na ulicach Warszawy Źródło zdjęcia: Multidekor Wizualizacja iluminacji na ulicach Warszawy Źródło zdjęcia: Multidekor Wizualizacja iluminacji na ulicach Warszawy Źródło zdjęcia: Multidekor

Trzy lata z nową iluminacją

- Warszawa jest miastem wyjątkowym, klimatycznym, a szczególnie w okresie świątecznym Warszawa staje się miastem pięknym, które rozbłyska iluminacją - powiedział radny Mariusz Budziszewski, przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki w Radzie Warszawy. Zaznaczył, że inwestując m.in. w iluminację, pokazujemy, że Warszawa jest miastem w pełni europejskim, ekologicznym, ale również zachęcającym mieszkańców i turystów do aktywnego wypoczynku.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski poinformował, że umowa na świąteczną iluminację została podpisana na trzy lata, z firmą Multidecor, która odpowiadała za poprzednie iluminacje.

Przypomniał, że w 2023 roku ZDM zrobił badania wśród Warszawiaków i ponad 90 proc. oceniło iluminację jako bardzo atrakcyjną, ponad 60 proc. nie zmieniłoby w niej nic, a 25 proc. chciałoby, żeby była większa.