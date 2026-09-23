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Śródmieście

Iluminacja reagująca na ruch. Święta z warszawskimi legendami

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Wizualizacja Park Świętokrzyski
Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim (wideo z 2021 roku)
Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Multidekor
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W połowie października Park Świętokrzyski obok Pałacu Kultury i Nauki zamieni się w ogród światła. Iluminacja będzie reagowała na ruch przechodniów. Z kolei na święta Bożego Narodzenia do stolicy zawitają ozdoby z warszawskimi legendami i znanymi postaciami. Pojawią się również w nowych lokalizacjach.

W Parku Świętokrzyskim, jak przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych, światło będzie reagowało na ruch.

"Aranżacja inspirowana naturą oraz 50-metrowa interaktywna alejka, gdzie obrazy na nawierzchni zmieniają się pod wpływem przechodniów. I tu niespodzianka - pierwsza aranżacja Parku Świętokrzyskiego (jesienna) zostanie uruchomiona już w połowie października, przed startem głównej iluminacji świątecznej" - napisał Trzaskowski.

Iluminacja w Parku Świętokrzyskim
Wizualizacja Park Świętokrzyski
Wizualizacja Park Świętokrzyski
Źródło zdjęcia: Multidekor
Wizualizacja Park Świętokrzyski
Wizualizacja Park Świętokrzyski
Źródło zdjęcia: Multidekor
Wizualizacja Park Świętokrzyski
Wizualizacja Park Świętokrzyski
Źródło zdjęcia: Multidekor
Wizualizacja Park Świętokrzyski
Wizualizacja Park Świętokrzyski
Źródło zdjęcia: Multidekor

Złota Kaczka, obok Wars i Sawa

Rafał Trzaskowski podkreślił, że cieszy się, iż można finansować takie inwestycje, dlatego że miasto zaoszczędziło bardzo dużo pieniędzy na oświetleniu. - Dzięki temu możemy podjąć decyzję, że iluminacja będzie spektakularna. W tym roku głównym tematem będą warszawskie legendy, będzie więc ciekawie - dodał.

Prezydent Warszawy w mediach społecznościowych doprecyzował, co zobaczymy na warszawskich ulicach i placach. Na Rynku Starego Miasta pojawią się świetlne sylwetki Marii Skłodowskiej-Curie, Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki czy Bolesława Prusa, a także postać kowala przypominająca o tradycjach warszawskiego rzemiosła.

Z kolei na Rynku Nowego Miasta poznamy warszawskie legendy. Tu zobaczymy świetlną karuzelę z siedziskami inspirowanymi Złotą Kaczką, Warsem i Sawą oraz Bazyliszkiem, przestrzenne bombki i miejsca do wspólnych zdjęć.

Nowa świąteczna iluminacja na wizualizacjach
Wizualizacja Plac Zamkowy
Wizualizacja Plac Zamkowy
Źródło zdjęcia: Multidekor
Wizualizacja Plac Zamkowy
Wizualizacja Plac Zamkowy
Źródło zdjęcia: Multidekor
Wizualizacja Skwer Hoovera
Wizualizacja Skwer Hoovera
Źródło zdjęcia: Multidekor
Wizualizacja Świętokrzyska
Wizualizacja Świętokrzyska
Źródło zdjęcia: Multidekor
Wizualizacja Plac Centralny
Wizualizacja Plac Centralny
Źródło zdjęcia: Multidekor

Plac Zamkowy zaprosi do świata Wisły - staną tam fotopunkty w formie łodzi rybackiej i syreniego ogona oraz świetlny labirynt przywołujący podwodny świat rzeki. Znajdą się tam również warszawskie legendy.

Iluminacja świąteczna w nowych miejscach

Na konferencji prasowej prezydent stolicy opowiedział też o zupełnie nowej iluminacji świątecznej. - Podjąłem decyzję, żeby iluminacja objęła też części Nowego Centrum Warszawy - nie tylko Trakt Królewski, ale również Chmielną, Złotą czy Zgoda. Oświetlone zostaną także place, m.in. Bankowy i Pięciu Rogów - powiedział w środę Trzaskowski.

Iluminacja pojawi się też na części Placu Defilad - tzw. Placu Centralnym. Tam stanie 21-metrowa choinka z programowanymi animacjami. Ozdoby będzie można zobaczyć również na pobliskich pasażach i ulicach. 

Zaznaczył, że co roku iluminację doceniają nie tylko Warszawiacy, ale też mieszkańcy innych miast, którzy przyjeżdżają do Warszawy, żeby ją zobaczyć.

Wizualizacje iluminacji na ulicach Warszawy
Wizualizacja iluminacji na ulicach Warszawy
Wizualizacja iluminacji na ulicach Warszawy
Źródło zdjęcia: Multidekor
Wizualizacja iluminacji na ulicach Warszawy
Wizualizacja iluminacji na ulicach Warszawy
Źródło zdjęcia: Multidekor
Wizualizacja iluminacji na ulicach Warszawy
Wizualizacja iluminacji na ulicach Warszawy
Źródło zdjęcia: Multidekor
Wizualizacja iluminacji na ulicach Warszawy
Wizualizacja iluminacji na ulicach Warszawy
Źródło zdjęcia: Multidekor
Wizualizacja iluminacji na ulicach Warszawy
Wizualizacja iluminacji na ulicach Warszawy
Źródło zdjęcia: Multidekor

Trzy lata z nową iluminacją

- Warszawa jest miastem wyjątkowym, klimatycznym, a szczególnie w okresie świątecznym Warszawa staje się miastem pięknym, które rozbłyska iluminacją - powiedział radny Mariusz Budziszewski, przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki w Radzie Warszawy. Zaznaczył, że inwestując m.in. w iluminację, pokazujemy, że Warszawa jest miastem w pełni europejskim, ekologicznym, ale również zachęcającym mieszkańców i turystów do aktywnego wypoczynku.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski poinformował, że umowa na świąteczną iluminację została podpisana na trzy lata, z firmą Multidecor, która odpowiadała za poprzednie iluminacje.

Przypomniał, że w 2023 roku ZDM zrobił badania wśród Warszawiaków i ponad 90 proc. oceniło iluminację jako bardzo atrakcyjną, ponad 60 proc. nie zmieniłoby w niej nic, a 25 proc. chciałoby, żeby była większa.

Źródło: PAP
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Tagi:
IluminacjaInwestycje w WarszawieŚwięta Bożego Narodzenia
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