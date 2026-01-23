Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Ile Warszawa wydała na odśnieżanie

Zima w Warszawie
Ile Warszawa wydała na odśnieżanie?
Źródło: TVN24
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że podczas obecnej zimy na akcje odśnieżania miasto wydało już około 60 milionów złotych. To już o kilka milionów więcej niż podczas ubiegłorocznego sezonu.

- Działamy cały czas na zwiększonych obrotach. Podejmujemy akcje oczyszczania miasta, tak żeby wszystkie ciągi komunikacyjne były przejezdne. 170 pługosolarek funkcjonuje, kiedy jest to konieczne - mówił podczas piątkowego briefingu prasowego prezydent Warszawy.

60 milionów złotych

Rafał Trzaskowski wskazał, że tylko podczas tej zimy miasto wydało na akcje odśnieżania 60 milionów złotych. – Natomiast Zarząd Oczyszczania Miasta jest wyposażony przez nas w ponad 100 milionów, więc jesteśmy gotowi, aby te akcje kontynuować – zapewnił.

Podkreślił też, że za odśnieżanie odpowiedzialni są też administratorzy budynków. – Cały czas apelujemy do nich, żeby wykonywali swoją pracę. Kontrolujemy to. Również firmy, które są odpowiedzialne za oczyszczanie miasta są kontrolowane. Kiedy nie wykonują swoich zadań, przewidywane są kary finansowe – zastrzegł Trzaskowski.

Do tej pory Zarząd Oczyszczania Miasta nałożył kary na firmy, które miały na jego zlecenie odśnieżać chodniki. Ich łączna kwota to ponad 1,5 miliona złotych.

Trzaskowski podkreślił, że kolejnym działaniem podejmowanym przez miasto zimą jest pomoc osobom w kryzysie bezdomności.

- Kiedy mamy wyjątkowe mrozy, gdy temperatura spada poniżej minus 10 stopni, w Warszawie jest kilka miejsc, węzłów przesiadkowych, gdzie ustawiamy podgrzewane namioty z ciepłą herbatą - powiedział prezydent Warszawy.

Namiot z gorącymi napojami w centrum
Namiot z gorącymi napojami w centrum
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Ubiegłoroczne akcje odśnieżania

W ubiegłym roku koszt zimowych prac na ulicach i chodnikach – tych, za które odpowiada Zarząd Oczyszczania Miasta, wyniósł w sezonie zimowym blisko 53 mln zł.

ZOM przeprowadził 39 akcji z użyciem posypywarek. Niemal połowa wyjazdów – 18 – dotyczyła wszystkich 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy, a 21 wyjazdów objęło tylko te trasy, na których ryzyko zagrożenia śliskością pojawia się najszybciej, czyli mosty, wiadukty i strome ulice. Pierwszy raz posypywarki zadziałały 21 listopada 2024 r., a ostatni wyjazd odbył się dosłownie kilka dni temu - 10 kwietnia 2025 r.

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Zima Rafał Trzaskowski
