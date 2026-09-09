Śródmieście Wyłożą szczepionki dla lisów. Apel o szczególną ostrożność przy wyprowadzaniu psów

Tadeusz Wypych: kontrolerzy schronisk mają kompetencje wyłącznie w zakresie zagrożenia wścieklizną Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Krzysztof/AdobeStock

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Doustna szczepionka Rabadrop będzie wykładana od czwartku do 16 września. Umieszczona jest w okrągłej lub kwadratowej przynęcie, w kolorze brunatno-zielonym, o intensywnym zapachu ryb. Wykładana będzie ręcznie i zrzucana z samolotów na lasy, łąki i pola. Akcja nie dotyczy zbiorników wodnych, dróg i terenów zabudowanych.

Szczepionka uodparnia wyłącznie lisy, które są najbardziej podatne na zakażenie wścieklizną. Termin akcji może ulec przesunięciu w przypadku złych warunków atmosferycznych lub przyczyn niezależnych.

Apel o ostrożność przy wyprowadzaniu psów

Przez 14 dni od wyłożenia szczepionki, wyprowadzając psa, trzeba zachować szczególną ostrożność. Nie wolno dotykać przynęt ze szczepionką. W razie kontaktu zwierzęcia domowego z przynętą należy poinformować lekarza weterynarii.

Każdy, kto miałby z nią styczność, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem medycyny. W przypadku bezpośredniego kontaktu z otwartą raną lub błonami śluzowymi w obrębie oczu, jamy ustnej czy nosowej należy jak najszybciej przemyć miejsce wodą z mydłem i zgłosić się do lekarza. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z zaburzeniami układu odporności.

Regulacje prawne

Zapobieganie wściekliźnie zwierząt jest w Polsce uregulowane prawnie. Szczepienia zwierząt domowych są obowiązkowe. Szczepienia psów przeciw wściekliźnie prowadzone są w Polsce od 1950 roku.

Wścieklizna Źródło zdjęcia: PAP

Od 1993 roku prowadzone są również masowe szczepienia dzikich zwierząt przy użyciu szczepionek do podawania drogą doustną. Kiedy zwiększa się częstość występowania wścieklizny wśród dzikich zwierząt na danym terenie, organizowane są akcje zrzutów z samolotów szczepionek. Dokładnie oznaczane są rejony największego zagrożenia, a mieszkańcy są informowani o możliwym niebezpieczeństwie.