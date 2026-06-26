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Śródmieście
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Zakaz jest, kolejka też. Tak wygląda nocna prohibicja

Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
W dzień sklep monopolowy, nocą punkt gastronomiczny, gdzie można kupić alkohol
W dzień sklep monopolowy, nocą punkt gastronomiczny, gdzie można kupić alkohol
Źródło zdj. gł.: Kontakt24
Jeszcze miesiąc temu przed wieloma sklepami monopolowymi w Warszawie nocą ustawiały się kolejki. Po wprowadzeniu nocnej prohibicji na terenie całego miasta niemal wszystkie te miejsca po zmroku są zamknięte. Wyjątek stanowi lokal na Nowym Świecie - w dzień sklep, po godzinie 22 punkt gastronomiczny, gdzie można kupić alkohol. Na razie działa, choć - po decyzji urzędników z warszawskiego ratusza - nie wiadomo, jak długo.Artykuł dostępny w subskrypcji

Nowy Świat w Śródmieściu, jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Warszawy. Godziny nocne w trakcie czerwcowego weekendu. Przed sklepem monopolowym stoi długa kolejka, w niej kilkanaście osób. Głównie młodych. Stoją, rozmawiają. Niektórzy zaczynają się niecierpliwić.

- Nie da się szybciej? - rzuca ktoś z końca ogonka.

- On wchodzi po lód tylko. Pakuje i wychodzi. Jeżeli chcecie pić alkohol, musicie poczekać - informuje zgromadzonych barczysty mężczyzna, stojący w drzwiach sklepu. Do środka poza kolejką wchodzi starszy mężczyzna. Takie sceny uwiecznił internauta, który przekazał nam nagranie z Nowego Światu.

To tu całodobowy przed wprowadzeniem prohibicji sklep monopolowy - teraz po godzinie 22 zamienia się w punkt gastronomiczny. Dzięki temu może sprzedawać alkohol mimo obowiązującego w mieście zakazu.

Przez szybę można zauważyć, że część klientów pije alkohol prosto z butelek. W pewnym momencie nagrywający pyta pilnującego wejścia, czy można kupić alkohol i wynieść go na zewnątrz.

- Nie, w żadnym wypadku. Tylko na miejscu - odpowiada ochroniarz. Po chwili jednak pyta: - A ile potrzebujesz tego alkoholu?

- Pół litra - mówi mężczyzna. Ochroniarz wskazuje osobę stojącą w pobliżu: - Z tym panem pogadaj.

Z dalszej części rozmowy można dowiedzieć się, że pół litra wódki do wypicia w lokalu kosztuje 80 złotych. Tyle samo trzeba zapłacić za możliwość zakupu "na wynos". Płatność tylko gotówką.

Ostatecznie nagrywający się rozmyślił.

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Z tego artykułu dowiesz się:
Jak wygląda nocna sprzedaż alkoholu po wprowadzeniu prohibicji w Warszawie.
W jaki sposób niektóre lokale próbują obchodzić nowe przepisy.
Jakie działania podjęły sanepid i urząd miasta wobec punktów łamiących zakaz.
Jakie są pierwsze efekty nocnej prohibicji według ekspertów.
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Tagi:
AlkoholZdrowieHandelSanepid
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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