Śródmieście Przed Halą Mirowską odkryto historyczny bruk. Został rozebrany

Przed Halą Mirowską trwają prace związane z budową ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż Alei Jana Pawła II. Prace obejmują odcinek pomiędzy Rondem ONZ a Aleją "Solidarności".

Wytyczona w projekcie droga dla rowerów kolidowała z namiotami przed Halą Mirowską, gdzie od wielu lat sprzedawano kwiaty. Na czas prac kwiaciarskie stoiska zostały przeniesione kilkadziesiąt metrów dalej - między Plac Mirowski a Elektoralną. Po ich zakończeniu handlujący mają wrócić w dawne miejsce.

Zdemontowali historyczny bruk

Na przebieg prac zwrócili uwagę członkowie Zespołu Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy. Zauważyli, że przed wejściem do zabytkowej hali odkryto historyczny bruk. Niedługo później już go tam nie było.

"Zaniepokojeni demontażem zabytkowego oryginalnego bruku przed Halą Mirowską od strony Al. Jana Pawła II, wysłaliśmy jako ZOK pismo do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Usuwana jest kostka rzędowa tzw. 'Skandynawka' i kostka 9/11, najprawdopodobniej z granitu dolnośląskiego" - napisali w mediach społecznościowych obrońcy zabytków.

Konserwator chce korekty projektu

Okazało się, że bruk, o którym piszą członkowie stowarzyszenia był przez lata ukryty pod warstwą asfaltu i betonu. Został odsłonięty podczas prac zleconych przez Zarząd Dróg Miejskich.

- Widoczny był tylko niewielki pasek przy wejściu. W projekcie założono, że zostaną zachowane obramienia, a na pozostałej części zostanie ułożona nowa kostka granitowa. Jednak, kiedy historyczna kostka została odsłonięta na tak dużym obszarze, poprosiliśmy wykonawcę o przedstawienie nam innego rozwiązania, obejmującego w sposób maksymalny zachowanie tego bruku przed samą halą - przekazał nam Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków.

Zachowanie historycznego bruku będzie wymagało korekty projektu.

Deklaracja drogowców

- Wszystkie prace odbywają się w porozumieniu ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków i w oparciu o jego decyzje. Zgodnie z projektem odzyskujemy zarówno kostkę granitową, kostkę rzędową jak i granitowe krawężniki. Razem z wykonawcą to inwentaryzujemy i będziemy z konserwatorem dopracowywać szczegóły wykorzystania - poinformował Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich. - Zresztą tak samo, jak to dzieje się w innych inwestycjach, które toczą się w centrum Warszawy - dodał.

Historyczny bruk z granitu dolnośląskiego to bardzo trwały kamień pochodzący z bogatych złóż w rejonie Strzegomia, Strzelina, Sobótki oraz Karkonoszy. Był stosowany w wielu miastach Europy jako budulec nawierzchni ulic. Charakteryzował się szarą lub szaro-rudą barwą oraz chropowatą powierzchnią.