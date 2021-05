Sprawa Wojciechowicz kontra Śpiewak. Zdalnie zeznawała Hanna Gronkiewicz-Waltz

Hanna Gronkiewicz-Waltz zeznawała zdalnie w sprawie o ochronę dóbr osobistych, którą wytoczył były wiceprezydent stolicy Jacek Wojciechowicz Janowi Śpiewakowi. - Nigdy nie miałam takiej intencji, żeby przyklejać do niego aferę reprywatyzacyjną. Dymisja wynikała to z tego, że nie wykonał on i podlegli mu pracownicy przewidzianych inwestycji w 2016 roku – tłumaczyła była prezydent Warszawy.

Sprawa odbywa się przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Przesłuchanie Hanny Gronkiewcz-Waltz odbyło się zdalnie. Jako świadek odpowiadała na pytania w sprawie dotyczącej odwołania jej zastępcy Jacka Wojciechowicza w 2016 roku.

Działacz ruchów miejskich Jan Śpiewak w poście na portalu społecznościowym Facebooku, napisał, że były wiceprezydent stracił pracę z powodu udziału w aferze reprywatyzacyjnej. Wojciechowicz wytoczył mu sprawę o ochronę dóbr osobistych i domaga się od niego kilkunastu tysięcy złotych zadośćuczynienia.

Gronkiewicz-Waltz: dymisja nie miała związku z aferą reprywatyzacyjną

Przed sądem Gronkiewicz-Waltz opowiadała, że Wojciechowicz w czasie pełnienia funkcji wiceprezydenta odpowiadał za inwestycje w Warszawie. - Nadzorował budowy, wszystkie jednostki wiązane z zakupem nowych inwestycji – wymieniała.

Zapytana o okoliczności rozwiązania stosunku pracy, odpowiedziała: - Wynikało to z tego, że nie wykonał on i podlegli mu pracownicy przewidzianych inwestycji. Powinny być wykonane w 2016 na około 20 procent, a były w niecałych 10 procentach – wskazała.

Pytana z kolei o to, czy przyczyną dymisji był udział w aferze reprywatyzacyjnej, stwierdziła, że nie było żadnego związku. - Biuro rozwoju zostało przeze mnie zlikwidowane i został odwołany ówczesny dyrektor Jerzy Kulik. To była restrukturyzacja ze względu na słaby wynik. Nigdy nie mówiłam, że ma to związek z aferą reprywatyzacyjną – podkreślała.

- Było wykonanie poniżej formy. Kiedy zatelefonowałam do Kulika w czerwcu, było 5 procent, później przez cały rok poniżej 10 procent. Wyniki były dla mnie niezadawalające. Radni też się dopytywali czemu są takie niskie - mówiła dalej.

Wskazała też, że decyzję o dymisji Wojciechowicza podjęła już w czerwcu, ale oficjalnie poinformowała o tym po sezonie urlopowym w sierpniu. - Zaproponowałam mu funkcję prezesa Tramwajów Warszawskich, ale nie przyjął – powiedziała.

- Nigdy nie miałam takiej intencji, żeby przyklejać do niego aferę. Zmieniłam kierownictwo i wcieliłam je do funduszy europejskich – wskazała była prezydent.

Przedstawiła też tweety Jana Śpiewaka zapowiadające wtorkową rozprawę. - To wprowadzanie w błąd, że sprawa dotyczy afery reprywatyzacyjnej – mówiła przed sądem.

Wojciechowicz: stwierdzenia Śpiewaka poniżające

Głos zabrał też Wojciechowicz. Pytany, jaki powód swojej dymisji usłyszał, powiedział: - Pani prezydent jednoznacznie powiedziała, że chodzi o wykonanie inwestycji. To był jedyny powód, który mi przedstawiono. Inne nie są mi wiadome – mówił.

Pytany przez sąd, w jaki sposób publikacje Śpiewaka wpłynęły na jego życie, opowiadał: - Są to stwierdzenia, które są poniżające w opinii publicznej, pozbawiające mnie autorytetu i dobrej czci. Pan Śpiewak nie tylko użył takiego sformułowania i w innych wypowiedziach w bardzo zbliżony sposób. Kiedy zostało ogłoszone, że być może będę kandydować z lewicy do Sejmu, to w publicznych tweetach starał się łączyć moją osobę z aferą reprywatyzacyjną – wskazał.

- Nie ułatwiało mi to pracy, ani nawet osobistych kontaktów – dodał.

Zapytany też o kwotę, jakieś domaga się w związku ze sprawą od Śpiewaka, odpowiedział: - Nasza przestrzeń publiczna jest przesycona kłamstwami. Nie ma miejsca na kłamstwa w przestrzeni medialnej, przestrzeni publicznej – mówił.

Wojciechowicz dodał, że nie zgadzał się z umotywowaniem jego zwolnienia, ale "prezydent miała prawo podjąć taką decyzję".

Autor:katke/ran

Źródło: tvnwarszawa.pl