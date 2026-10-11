Śródmieście Politechnika buduje halę sportową nad tunelami metra Piotr Bakalarski |

Tu powstanie hala sportowa Politechniki Warszawskiej Źródło wideo: tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Politechnika Warszawa / mat. przetargowe

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Do przetargu na budowę hali stanęło osiem firm. Oferty wahały się od 168 do 251 milionów złotych. Wszystkie przekroczyły wstępnie zaplanowany przez uczelnię budżet, który wynosił niespełna 100 milionów. Mimo to Politechnika Warszawska zdecydowała się podpisać umowę z Mirbudem, który zaoferował za swoje usługi najniższą cenę.

Ta sama firma po drugiej stronie Pola Mokotowskiego buduje halę sportową, przeznaczoną dla warszawskich drużyn koszykarskich i siatkarskich. Prace na Skrze już trwają.

Konstrukcja "wyrzucona" na zewnątrz

Centrum Sportu Politechniki Warszawskiej powstanie obok stadionu Syrenki (znikną trybuna i wał otaczający boisko), na tyłach klubu Stodoła i otwartego dwa lata temu gmachu dydaktycznego Szkoły Głównej Handlowej przy Batorego.

Hala powstanie na tyłach Stodoły i budynku SGH Źródło zdjęcia: Politechnika Warszawska / mat. przetargowe

W projekcie można dopatrzeć się trzech usytuowanych równolegle boisk, m.in. do koszykówki i siatkówki. To przy złożonej części trybun. Ale układ można przeorientować tak, aby w centralnej części był jeden plac gry. Wtedy dolne trybuny można wysunąć i zwiększyć liczbę miejsc dla kibiców do ponad półtora tysiąca.

Obiekt ma służyć przede wszystkim sportowi akademickiemu, ale będzie wielofunkcyjny. Na rysunkach pokazano przykładowe sposoby organizacji przestrzeni z ringiem na środku albo sceną pod jedną ze ścian. Pozwoli to na ustawienie kilkuset krzeseł na parkiecie.

Na przygotowanych przez uczelnię wizualizacjach widać elewację z blachy aluminiowej w kolorze białym lub jasnoszarym. Halę będą otaczać żelbetowe słupy w kształcie odwróconej litery V. Opisano je jako główną konstrukcję, z czego można wnioskować, że będą dźwigać budynek, minimalizować liczbę słupów i podpór w środku. Ta ażurowa konstrukcja będzie wysunięta poza główną bryłę z dwóch stron, co pozwoli na stworzenie zielonych dziedzińców.

Tak ma wyglądać hala przy Batorego Wizualizacja Centrum Sportowego Politechniki Warszawskiej Źródło zdjęcia: Politechnika Warszawska / mat. przetargowe Wizualizacja Centrum Sportowego Politechniki Warszawskiej Źródło zdjęcia: Politechnika Warszawska / mat. przetargowe Wizualizacja Centrum Sportowego Politechniki Warszawskiej Źródło zdjęcia: Politechnika Warszawska / mat. przetargowe Wizualizacja Centrum Sportowego Politechniki Warszawskiej Źródło zdjęcia: Politechnika Warszawska / mat. przetargowe Wizualizacja Centrum Sportowego Politechniki Warszawskiej Źródło zdjęcia: Politechnika Warszawska / mat. przetargowe Wizualizacja Centrum Sportowego Politechniki Warszawskiej Źródło zdjęcia: Politechnika Warszawska / mat. przetargowe Wizualizacja Centrum Sportowego Politechniki Warszawskiej Źródło zdjęcia: Politechnika Warszawska / mat. przetargowe Wizualizacja Centrum Sportowego Politechniki Warszawskiej Źródło zdjęcia: Politechnika Warszawska / mat. przetargowe Wizualizacja Centrum Sportowego Politechniki Warszawskiej Źródło zdjęcia: Politechnika Warszawska / mat. przetargowe Wizualizacja Centrum Sportowego Politechniki Warszawskiej Źródło zdjęcia: Politechnika Warszawska / mat. przetargowe Wizualizacja Centrum Sportowego Politechniki Warszawskiej Źródło zdjęcia: Politechnika Warszawska / mat. przetargowe Wizualizacja Centrum Sportowego Politechniki Warszawskiej Źródło zdjęcia: Politechnika Warszawska / mat. przetargowe Wizualizacja Centrum Sportowego Politechniki Warszawskiej Źródło zdjęcia: Politechnika Warszawska / mat. przetargowe Wizualizacja Centrum Sportowego Politechniki Warszawskiej Źródło zdjęcia: Politechnika Warszawska / mat. przetargowe Wizualizacja Centrum Sportowego Politechniki Warszawskiej Źródło zdjęcia: Politechnika Warszawska / mat. przetargowe Wizualizacja Centrum Sportowego Politechniki Warszawskiej Źródło zdjęcia: Politechnika Warszawska / mat. przetargowe Wizualizacja Centrum Sportowego Politechniki Warszawskiej Źródło zdjęcia: Politechnika Warszawska / mat. przetargowe

Hala nad tunelami metra

Za 168 milionów złotych Mirbud ma opracować dokumentację projektową na podstawie koncepcji opracowanej przez architektów z Politechniki Warszawskiej. Oraz wykonać wszystkie roboty budowlane - samą halę, ale też to, co wokół niej: drogi, chodniki, parking.

Wykonawca będzie też musiał zadbać o zabezpieczenie infrastruktury metra, ponieważ obiekt będzie posadowiony nad tunelami pierwszej linii podziemnej kolejki. A wcześniej wykonać szereg ekspertyz i badań geotechnicznych wynikających z tego szczególnego sąsiedztwa.

Na realizację zadania ma dwa lata i trzy miesiące. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace zakończą się na przełomie 2028 i 2029 roku.

Stadion Syrenka Źródło zdjęcia: Politechnika Warszawska