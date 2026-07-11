Śródmieście Kilka lat śledztwa, 112 zarzutów dla 21 osób. Rozbili grupę złodziei samochodów Oprac. Katarzyna Kędra |

Grupa złodziei samochodów rozbita Źródło wideo: KSP Źródło zdj. gł.: KSP

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Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji badali sprawę kradzieży z włamaniem do samochodów w okolicach Warszawy. Zatrzymali 12 osób, a decyzją sądu część zatrzymanych zostało aresztowanych na trzy miesiące. Dziewięć kolejnych osób związanych ze sprawą doprowadzono z kolei z zakładów karnych.

Zatrzymania w trzech województwach

Stołecznych funkcjonariuszy wspierał pion kryminalny, komendy rejonowe i powiatowe: Wydział Kryminalny KWP w Gdańsku, CPKP "BOA" oraz funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Na polecenie Mazowieckiego Wydziału do walki z Przestępczością Zorganizowaną i Korupcją Prokuratury Krajowej w Warszawie działania przeprowadzono na terenie garnizonów stołecznego, lubelskiego i pomorskiego.

Policjanci przyglądali się osobom zajmującym się kradzieżami z włamaniem do samochodów, kradzieżami kół samochodowych na terenie Polski i Niemiec oraz paserstwem części pochodzących z demontażu.

- Policjanci zatrzymali 12 osób podejrzewanych, które w prokuraturze usłyszały zarzuty kradzieży z włamaniem, kradzieży oraz paserstwa. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli Toyotę Corollę o wartości 110 tysięcy złotych, a także pieniądze: 87 tysięcy złotych, sześć tysięcy euro i sześć tysięcy funtów brytyjskich. Ponadto wartościowy zegarek i liczną biżuterię - wymieniła Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Policja rozbiła grupę złodziei samochodów Policja rozbiła grupę złodziei samochodów Źródło zdjęcia: KSP Policja rozbiła grupę złodziei samochodów Źródło zdjęcia: KSP Policja rozbiła grupę złodziei samochodów Źródło zdjęcia: KSP Policja rozbiła grupę złodziei samochodów Źródło zdjęcia: KSP Policja rozbiła grupę złodziei samochodów Źródło zdjęcia: KSP Policja rozbiła grupę złodziei samochodów Źródło zdjęcia: KSP Policja rozbiła grupę złodziei samochodów Źródło zdjęcia: KSP Policja rozbiła grupę złodziei samochodów Źródło zdjęcia: KSP Policja rozbiła grupę złodziei samochodów Źródło zdjęcia: KSP

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy przychylił się do wniosku Prokuratury Krajowej w Warszawie i zastosował wobec siedmiu podejrzanych tymczasowy areszt na trzy miesiące. Pozostali zatrzymani zostali objęci dozorem policyjnym.

Kolejne zatrzymania

- Kilka dni po realizacji policjanci stołecznej samochodówki oraz poszczególnych wydziałów z komend rejonowych i powiatowych, na polecenie Prokuratury Krajowej, doprowadzili odsiadujących wyroki w zakładach karnych bądź aresztach śledczych kolejne osoby podejrzane o kradzieże z włamaniem samochodów, kradzieże kół samochodowych i ich paserstwo. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów za kradzieże z włamaniem, kradzieże i paserstwo - przekazała Adamus.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wobec sześciu z nich, z uwagi na potrzebę odizolowania podejrzanych od możliwości kontaktów z innymi osobami, zastosował tymczasowy trzymiesięczny areszt.

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