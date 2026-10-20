Śródmieście Atak na siłowni plenerowej. Groził 13-latkowi pałką teleskopową Oprac. Katarzyna Kędra |

Groził nastolatkowi pałką teleskopową Źródło wideo: KRP Warszawa I Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa I

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Do zdarzenia doszło na plenerowej siłowni na Bulwarach Wiślanych, pod Mostem Świętokrzyskim. Przebywająca tam grupa młodzieży została zaczepiona przez 20-latka.

"Agresor podszedł do nich i wyciągnął pałkę teleskopową, chwycił 13-latka i zaczął go szarpać. Groził chłopcu pobiciem, również wtedy, gdy ten próbował odejść. Koledzy dziecka i świadkowie wezwali pomoc oraz zarejestrowali część zdarzenia" - poinformował oficer prasowy śródmiejskiej policji aspirant Jakub Pacyniak.

Policja zatrzymała podejrzanego o atak na nastolatka Policja zatrzymała podejrzanego o atak na nastolatka Źródło zdjęcia: KRP Warszawa I Policja zatrzymała podejrzanego o atak na nastolatka Źródło zdjęcia: KRP Warszawa I Policja zatrzymała podejrzanego o atak na nastolatka Źródło zdjęcia: KRP Warszawa I Policja zatrzymała podejrzanego o atak na nastolatka Źródło zdjęcia: KRP Warszawa I

Znaleźli przy nim pałkę teleskopową

Po kilku minutach na miejscu byli policjanci. Zatrzymali 20-letniego obywatela Polski, a podczas kontroli znaleźli przy nim pałkę teleskopową, którą - według świadków - groził dziecku.

Funkcjonariusze przewieźli mężczyznę do komendy przy Wilczej. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad dwa promile alkoholu.

"Agresor noc spędził w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Oba czyny zostały zakwalifikowane jako występki o charakterze chuligańskim" - podkreślił policjant.

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Dwa miesiące tymczasowego aresztu

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd przychylił się do tego wniosku, 20-latek spędzi w areszcie dwa miesiące.