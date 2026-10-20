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Śródmieście

Atak na siłowni plenerowej. Groził 13-latkowi pałką teleskopową

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Policja zatrzymała podejrzanego o atak na nastolatka
Groził nastolatkowi pałką teleskopową
Źródło wideo: KRP Warszawa I
Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa I
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Policjanci z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali 20-latka podejrzanego o atak na 13-letniego chłopca. Jak ustalili, agresor szarpał dziecko i groził pobiciem pałką teleskopową. Świadkowie wezwali policję i nagrali część zdarzenia. Zatrzymany usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany.

Do zdarzenia doszło na plenerowej siłowni na Bulwarach Wiślanych, pod Mostem Świętokrzyskim. Przebywająca tam grupa młodzieży została zaczepiona przez 20-latka.

"Agresor podszedł do nich i wyciągnął pałkę teleskopową, chwycił 13-latka i zaczął go szarpać. Groził chłopcu pobiciem, również wtedy, gdy ten próbował odejść. Koledzy dziecka i świadkowie wezwali pomoc oraz zarejestrowali część zdarzenia" - poinformował oficer prasowy śródmiejskiej policji aspirant Jakub Pacyniak.

Policja zatrzymała podejrzanego o atak na nastolatka
Policja zatrzymała podejrzanego o atak na nastolatka
Policja zatrzymała podejrzanego o atak na nastolatka
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa I
Policja zatrzymała podejrzanego o atak na nastolatka
Policja zatrzymała podejrzanego o atak na nastolatka
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa I
Policja zatrzymała podejrzanego o atak na nastolatka
Policja zatrzymała podejrzanego o atak na nastolatka
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa I
Policja zatrzymała podejrzanego o atak na nastolatka
Policja zatrzymała podejrzanego o atak na nastolatka
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa I

Znaleźli przy nim pałkę teleskopową

Po kilku minutach na miejscu byli policjanci. Zatrzymali 20-letniego obywatela Polski, a podczas kontroli znaleźli przy nim pałkę teleskopową, którą - według świadków - groził dziecku.

Funkcjonariusze przewieźli mężczyznę do komendy przy Wilczej. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad dwa promile alkoholu.

"Agresor noc spędził w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Oba czyny zostały zakwalifikowane jako występki o charakterze chuligańskim" - podkreślił policjant.

Dwa miesiące tymczasowego aresztu

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd przychylił się do tego wniosku, 20-latek spędzi w areszcie dwa miesiące.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
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