"Powrót do normalności = kryzys!". Protest Greenpeace

Zdaniem aktywistów powrót do normalności oznacza kryzys. - Już w tej chwili trwa kryzys klimatyczny, a katastrofa naprawdę czeka za rogiem, jeśli nie zmienimy tego, jak działamy, jeśli politycy nie wezmą się poważnie do roboty. Bo kryzys związany z koronawirusem jest ogromnym problem, ale jednocześnie jest dla nas szansą na to, że wracając do normalności, wrócimy do niej w inny sposób. To szansa na dobry, zielony rozwój, a nie taki, który polega na ciągłym podnoszeniu PKB - relacjonowała na żywo na Facebooku organizacji jedna z aktywistek.