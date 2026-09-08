Śródmieście Liczą się czas i precyzja. Warszawa gospodarzem mistrzostw tramwajarzy Oprac. Dariusz Gałązka |

Wiedeń. Sukces w pierwszym "tramwajowym mundialu". Poznańscy motorniczy wicemistrzami świata Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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Jak informuje w komunikacie stołeczny ratusz, Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tram-EM odbywają się od 2012 roku. Pierwszą edycję gościło Drezno. Natomiast w ubiegłym roku w Wiedniu odbyły się pierwsze Światowe Mistrzostwa Motorniczych Tram-WM. Tam przyznano organizację europejskiej odsłony zawodów stolicy Polski.

- Warszawa po raz pierwszy gości międzynarodowe zawody tej rangi - wydarzenie, które jednoczą społeczność transportu publicznego z kilkudziesięciu krajów. Cieszę się tym bardziej, że Dni Transportu Publicznego i mistrzostwa motorniczych odbędą się w miejscu, które w ostatnich latach przeżyło dużą transformację - w Nowym Centrum Warszawy - podkreśla, cytowany w komunikacie, prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Mistrzostwa odbędą się w sobotę, 19 września na torowisku w ciągu ulicy Marszałkowskiej przy tzw. placu centralnym.

Zmagania europejskich motorniczych to też element obchodów okrągłej 160. rocznicy istnienia komunikacji tramwajowej w Warszawie.

Zmagania tramwajarskich 26 drużyn ze świata

W zawodach weźmie udział 26 drużyn motorniczych. Oprócz gospodarza - Warszawy, Polskę reprezentować będzie Gorzów Wielkopolski, którego drużyna zwyciężyła w tegorocznych mistrzostwach kraju w Poznaniu.

Wystartują też drużyny z: Anglii (Londyn), Austrii (Wiedeń), Bułgarii (Sofia), Chorwacji (Zagrzeb), Czech (Praga), Danii (Odense), Finlandii (Tampere), Francji (Lyon), Hiszpanii (Barcelona), Holandii (Rotterdam), Luksemburga, Łotwy (Ryga), Niemiec (Frankfurt nad Menem), Norwegii (Oslo), Rumunii (Oradea), Słowacji (Bratysława), Szkocji (Edynburg), Szwajcarii (Zurych), Szwecji (Goteborg), Turcji (Stambuł), Ukrainy (Kijów), Węgier (Budapeszt) i Włoch (Mediolan). W Polsce pojawi się także reprezentacja Australii, z Melbourne.

"Każde miasto będą reprezentować dwuosobowe drużyny, złożone z motorniczej i motorniczego. Zmierzą się one w kilku konkurencjach, które będą wymagały od zawodników precyzji i uwagi - czyli cech niezbędnych w codziennej pracy na stanowisku motorniczego. Kluczowy będzie także czas przejazdu. Poszczególne konkurencje zostaną ujawnione przed zawodami, a dla uczestników mistrzostw przewidziano także dzień szkoleniowy na terenie nowoczesnej zajezdni tramwajowej Annopol" - informuje stołeczny ratusz.

Na zakończenie zawodów Warszawa przekaże też pałeczkę gospodarza kolejnemu europejskiemu miastu.

W Warszawie odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tram-EM W Warszawie odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tram-EM Źródło zdjęcia: UM Warszawa W Warszawie odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tram-EM Źródło zdjęcia: UM Warszawa W Warszawie odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tram-EM Źródło zdjęcia: UM Warszawa W Warszawie odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tram-EM Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Atrakcje Dni Transportu Publicznego

Mistrzostwa będą połączone z Dniami Transportu Publicznego. W ich programie znalazły się m.in. Wielki Test Mobilności (15 września), zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej im. płk Stanisława Królickiego w Izabelinie (16 września) i Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie zajezdni MZA Stalowa (17 września).

18 września zaplanowany został "poranek z WTP" na terenie węzła komunikacyjnego Młociny 2 – pasażerowie będą mogli otrzymać ciasteczka z wróżbą dotyczącą warszawskiej komunikacji.

Na 20 września zaplanowano zwiedzanie bocznicy kolejowej SKM Warszawa-Wola. Nie zabraknie także wystaw zabytkowego taboru autobusowego czy tramwajowego. Z kolei 22 września przypada Dzień bez Samochodu. Tradycyjnie tego dnia przejazd warszawską komunikacją jest bezpłatny.

Konferencja o mobilnej Warszawie

Program uzupełni konferencja "Zrównoważony transport w miejskich obszarach funkcjonalnych - mobilna Warszawa" zorganizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Od 16 do 18 września szefowie spółek przewozowych i eksperci będą dyskutować m.in. o wyzwaniach, jakie stawiają przed miastami regulacje oraz zmieniające się potrzeby komunikacyjne mieszkańców. Część paneli dyskusyjnych będzie poświęcona bezpieczeństwu w ruchu drogowym.