Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Liczą się czas i precyzja. Warszawa gospodarzem mistrzostw tramwajarzy

|
W Warszawie odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tram-EM
Wiedeń. Sukces w pierwszym "tramwajowym mundialu". Poznańscy motorniczy wicemistrzami świata
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W sobotę torowisko na Marszałkowskiej w Warszawie stanie się areną zmagań motorniczych z Europy i Australii. Drużyny z 24 krajów zmierzą się w kilku konkurencjach. Mistrzostwa tramwajarzy to jedna z atrakcji Dni Transportu Publicznego.

Jak informuje w komunikacie stołeczny ratusz, Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tram-EM odbywają się od 2012 roku. Pierwszą edycję gościło Drezno. Natomiast w ubiegłym roku w Wiedniu odbyły się pierwsze Światowe Mistrzostwa Motorniczych Tram-WM. Tam przyznano organizację europejskiej odsłony zawodów stolicy Polski.

- Warszawa po raz pierwszy gości międzynarodowe zawody tej rangi - wydarzenie, które jednoczą społeczność transportu publicznego z kilkudziesięciu krajów. Cieszę się tym bardziej, że Dni Transportu Publicznego i mistrzostwa motorniczych odbędą się w miejscu, które w ostatnich latach przeżyło dużą transformację - w Nowym Centrum Warszawy - podkreśla, cytowany w komunikacie, prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Mistrzostwa odbędą się w sobotę, 19 września na torowisku w ciągu ulicy Marszałkowskiej przy tzw. placu centralnym.

Zmagania europejskich motorniczych to też element obchodów okrągłej 160. rocznicy istnienia komunikacji tramwajowej w Warszawie.

Zmagania tramwajarskich 26 drużyn ze świata

W zawodach weźmie udział 26 drużyn motorniczych. Oprócz gospodarza - Warszawy, Polskę reprezentować będzie Gorzów Wielkopolski, którego drużyna zwyciężyła w tegorocznych mistrzostwach kraju w Poznaniu.

Wystartują też drużyny z: Anglii (Londyn), Austrii (Wiedeń), Bułgarii (Sofia), Chorwacji (Zagrzeb), Czech (Praga), Danii (Odense), Finlandii (Tampere), Francji (Lyon), Hiszpanii (Barcelona), Holandii (Rotterdam), Luksemburga, Łotwy (Ryga), Niemiec (Frankfurt nad Menem), Norwegii (Oslo), Rumunii (Oradea), Słowacji (Bratysława), Szkocji (Edynburg), Szwajcarii (Zurych), Szwecji (Goteborg), Turcji (Stambuł), Ukrainy (Kijów), Węgier (Budapeszt) i Włoch (Mediolan). W Polsce pojawi się także reprezentacja Australii, z Melbourne.

"Każde miasto będą reprezentować dwuosobowe drużyny, złożone z motorniczej i motorniczego. Zmierzą się one w kilku konkurencjach, które będą wymagały od zawodników precyzji i uwagi - czyli cech niezbędnych w codziennej pracy na stanowisku motorniczego. Kluczowy będzie także czas przejazdu. Poszczególne konkurencje zostaną ujawnione przed zawodami, a dla uczestników mistrzostw przewidziano także dzień szkoleniowy na terenie nowoczesnej zajezdni tramwajowej Annopol" - informuje stołeczny ratusz.

Na zakończenie zawodów Warszawa przekaże też pałeczkę gospodarza kolejnemu europejskiemu miastu.

W Warszawie odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tram-EM
W Warszawie odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tram-EM
W Warszawie odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tram-EM
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
W Warszawie odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tram-EM
W Warszawie odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tram-EM
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
W Warszawie odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tram-EM
W Warszawie odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tram-EM
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
W Warszawie odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tram-EM
W Warszawie odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tram-EM
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Atrakcje Dni Transportu Publicznego

Mistrzostwa będą połączone z Dniami Transportu Publicznego. W ich programie znalazły się m.in. Wielki Test Mobilności (15 września), zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej im. płk Stanisława Królickiego w Izabelinie (16 września) i Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie zajezdni MZA Stalowa (17 września).

18 września zaplanowany został "poranek z WTP" na terenie węzła komunikacyjnego Młociny 2 – pasażerowie będą mogli otrzymać ciasteczka z wróżbą dotyczącą warszawskiej komunikacji.

Na 20 września zaplanowano zwiedzanie bocznicy kolejowej SKM Warszawa-Wola. Nie zabraknie także wystaw zabytkowego taboru autobusowego czy tramwajowego. Z kolei 22 września przypada Dzień bez Samochodu. Tradycyjnie tego dnia przejazd warszawską komunikacją jest bezpłatny.

Konferencja o mobilnej Warszawie

Program uzupełni konferencja "Zrównoważony transport w miejskich obszarach funkcjonalnych - mobilna Warszawa" zorganizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Od 16 do 18 września szefowie spółek przewozowych i eksperci będą dyskutować m.in. o wyzwaniach, jakie stawiają przed miastami regulacje oraz zmieniające się potrzeby komunikacyjne mieszkańców. Część paneli dyskusyjnych będzie poświęcona bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 8 min
Kaczyński
"Nie kryją tego w nieoficjalnych rozmowach". Jak zareagował PiS na wypowiedź premiera?
TVN24
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
TVN24
28 min
Katarzyna Królak z KO
"Nie no, kabaret". Zaskakujące zakupy posłów
Czarno na białym
Udostępnij:
Tagi:
TramwajKomunikacja MiejskaWarszawa
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Syrena alarmowa w centrum Warszawy
Testy syren alarmowych w Warszawie. Nowy komunikat ratusza
Śródmieście
Fotoradar rekordzista wraca w Aleje Jerozolimskie
Niszczono go siekierą, oblewaną farbą. Wraca najbardziej "dochodowy" fotoradar
Katarzyna Kędra
Pożar ciężarówki
Kłęby dymu nad miastem. Spłonęła ciężarówka
MAZOWIECKIE
Zderzenie i korek S2
Trasa S2 stała w korku po dwóch kolizjach
Nocny pożar auta przy ulicy Kopińskiej
Ogień tuż przed oknami bloku. W nocy spalił się samochód
Ochota
Kamionkowskie Błonia Elekcyjne na Pradze Południe
Zapowiedź "rewitalizacji" parku zmroziła mieszkańców. Nie chcą zmian
Klaudia Kamieniarz
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Do domu wrócił pieszo, z mandatem na 2,5 tysiąca
Okolice
Mężczyzna z aplikacji randkowej namówił ją na inwestycję (zdj. ilustracyjne)
Znajomy z aplikacji randkowej i inwestycje w kryptowaluty
Białołęka
Spotkanie z łosiem na drodze niedaleko Zwolenia
Zwierzęta na drogach, seria wypadków
Ulice
Ucieczka przed policją i auto na boku
Auto na boku, kierowca próbował się ukryć w lesie
Okolice
Wypadek policyjnego black hawka
Pilot policyjnego Black Hawka chce się poddać karze
Okolice
Potrącenie rowerzysty w Ciechanowie
Rowerzysta zginął po zderzeniu z autem
Okolice
Wypadek z udziałem motocyklisty na trasie S8
Motocyklista pod autem, był duży korek na S8
Ulice
Akt oskarżenia przeciwko byłemu proboszczowi za zabójstwo znajomego bezdomnego
Ksiądz oskarżony o zabójstwo. Jest termin rozpoczęcia procesu
Okolice
Pogrzeb Andrzeja Wielowieyskiego
Pożegnali "jednego z założycieli III RP". Pogrzeb Andrzeja Wielowieyskiego
Okolice
Potrącił kobietę na parkingu
Potrącił kobietę i odjechał, nie trafi do aresztu. Prokuratura wyjaśnia dlaczego
Klaudia Kamieniarz
Zaatakował maczetą sąsiadów (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował maczetą, kobieta nieomal stracił dłoń. Sprawa nieuchwytny
Okolice
Do kradzieży doszło w popularnym markecie (zdjęcie ilustracyjne)
Chciał wyjść ze sklepu bez płacenia, pobił ochroniarza
Okolice
Jarosław Szymczyk
Wybuch granatnika w komendzie. Ruszył proces byłego szefa policji
Mokotów
Pogrzeb Jana Frycza na warszawskich Powązkach Wojskowych
"Zgasły światła, kurtyna opadła, aktor zszedł ze sceny"
Wola
Zbierają podpisy pod wnioskiem referendalnym o odwołanie prezydenta Warszawy
Chcą odwołać władze Warszawy. "Szykujemy się na piorunujący finisz"
Śródmieście
Tragiczny wypadek pod Tarczynem
Czołowe zderzenie, nie żyje rowerzysta
Okolice
57-latek został zatrzymany
Z zazdrości uwięził byłą partnerkę, groził jej śmiercią
Okolice
Większa SPPN na Saskiej Kępie
Koniec darmowego parkowania. Dwa obszary w płatnej strefie
Praga Południe
41-latek został zatrzymany
Ukradł kostkę z miejskiej ulicy. Wybrukował sobie podwórko
Okolice
Ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Proboszcz oskarżony o milionowe oszustwa. Wkrótce proces
Okolice
Utrudnienia na S2 po zderzeniu kilku aut
Karambol w Warszawie. Przez dziki
Wawer
Wymiana oświetlenia w pociągach metra
Nowość w pociągach metra
Komunikacja
32-latek został zatrzymany
"Nagle zaczął uciekać w dół klatki schodowej"
Żoliborz
Wójt miał zbierać pieniądze na prezenty dla polityków (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleziono gotówkę. Policjanci szukają właściciela
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki