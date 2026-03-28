Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Wieczorem zgaśnie iluminacja Pałacu Kultury i Nauki

|
Panorama centrum Warszawy
Odbyła się "Godzina dla Ziemi" - materiał archiwalny
Źródło: Katarzyna Czupryńska-Chabros | Fakty po południu TVN24
Warszawa po raz kolejny przyłącza się do akcji Godzina dla Ziemi. Wieczorem na 60 minut zgasną iluminacje Pałacu Kultury i Nauki oraz wielu innych obiektów użyteczności publicznej.

Godzina dla Ziemi jest tradycyjnie organizowana w ostatnią sobotę marca. Biorą w niej udział miasta, firmy i osoby prywatne na całym świecie. Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem "Mój jest ten kawałek przyrody!", co ma przypominać nam, że stan środowiska zależy od działań i decyzji każdego z nas.

Udział w akcji jest prosty. Wystarczy o godzinie 20.30 wyłączyć na 60 minut światło. "Takie działanie ma skłonić do refleksji na temat środowiska i tego, jak każdy z nas może wpłynąć na jego ochronę" - pisze stołeczny ratusz w komunikacie.

Urzędnicy przypominają, że wydarzenie objęte jest honorowym patronatem prezydenta Warszawy. W sobotę wieczorem wyłączone zostaną między innymi światła Pałacu Kultury i Nauki. W akcję włączają się także urzędy dzielnic, stołeczne placówki edukacyjne i instytucje kultury.

Źródło: Cezary Warś / Urząd m.st. Warszawy

Ogólnoświatowa akcja

Godzina dla Ziemi powstała z inicjatywy WWF (World Wide Fund for Nature - ang.), czyli Światowego Funduszu na rzecz Przyrody. Akcja po raz pierwszy odbyła się w 2007 roku w Sydney w Australii. Polska dołączyła do niej już rok później i brała w niej udział w sumie 18 razy.

"To największa na świecie ekologiczna inicjatywa społeczna. Co roku setki milionów ludzi na całym świecie jednoczy się w symbolicznym geście gaszenia światła na rzecz ochrony przyrody" - pisze na swojej stronie WWF Polska.

Przedstawiciele organizacji podkreślają, że nadrzędnym celem Godziny dla Ziemi jest troska o planetę poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju i poszanowania dla przyrody oraz zasobów naturalnych.

Przyrodniczy skarb kontra polityka. Czy jest nadzieja dla Międzyodrza?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło zdjęcia głównego: Cezary Warś / Urząd m.st. Warszawy

Udostępnij:
Tagi:
EkologiaKlimatZmiany klimatu
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

