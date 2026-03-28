Odbyła się "Godzina dla Ziemi"

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Godzina dla Ziemi jest tradycyjnie organizowana w ostatnią sobotę marca. Biorą w niej udział miasta, firmy i osoby prywatne na całym świecie. Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem "Mój jest ten kawałek przyrody!", co ma przypominać nam, że stan środowiska zależy od działań i decyzji każdego z nas.

Udział w akcji jest prosty. Wystarczy o godzinie 20.30 wyłączyć na 60 minut światło. "Takie działanie ma skłonić do refleksji na temat środowiska i tego, jak każdy z nas może wpłynąć na jego ochronę" - pisze stołeczny ratusz w komunikacie.

Urzędnicy przypominają, że wydarzenie objęte jest honorowym patronatem prezydenta Warszawy. W sobotę wieczorem wyłączone zostaną między innymi światła Pałacu Kultury i Nauki. W akcję włączają się także urzędy dzielnic, stołeczne placówki edukacyjne i instytucje kultury.

Wieczorem zgaśnie iluminacja Pałacu Kultury i Nauki Źródło: Cezary Warś / Urząd m.st. Warszawy

Ogólnoświatowa akcja

Godzina dla Ziemi powstała z inicjatywy WWF (World Wide Fund for Nature - ang.), czyli Światowego Funduszu na rzecz Przyrody. Akcja po raz pierwszy odbyła się w 2007 roku w Sydney w Australii. Polska dołączyła do niej już rok później i brała w niej udział w sumie 18 razy.

"To największa na świecie ekologiczna inicjatywa społeczna. Co roku setki milionów ludzi na całym świecie jednoczy się w symbolicznym geście gaszenia światła na rzecz ochrony przyrody" - pisze na swojej stronie WWF Polska.

Przedstawiciele organizacji podkreślają, że nadrzędnym celem Godziny dla Ziemi jest troska o planetę poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju i poszanowania dla przyrody oraz zasobów naturalnych.

